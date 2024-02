El Club de Guadalajara se quedó muy lejos de su mejor partido en la visita a Necaxa dentro de la Jornada 9 del Torneo Clausura 2024 que se realizó en la cancha del Estadio Victoria, donde cayeron por la mínima diferencia y es que no solamente el resultado es lo que llama la atención, sino el funcionamiento a lo largo de los 90 minutos.

En el duelo adelantado de la Fecha 9, el Rebaño Sagrado se encargó de desnudar varias de sus carencias tanto ofensivas como defensivas, ya que los Rayos cuando quisieron ir al frente le causaron muchos problemas defensivos, teniendo a Antonio Briseño como la principal debilidad en la zaga central, mientras que Mateo Chávez tampoco pudo cerrar el carril izquierdo en la defensa como en otros duelos.

A la ofensiva, el volumen de juego nunca apareció, ya que los locales supieron maniatar a los jugadores claves de Chivas como Fernando Beltrán, Víctor Guzmán y Roberto Alvarado, aunque el Piojo tuvo la oportunidad de empatar el partido en una clara jugada dentro del área, pero el arquero de los Rayos bajó la cortina y se lo impidió con una buena atajada.

Analistas coinciden en que Chivas se está desplomando en el peor momento

Fue en Futbol Picante de ESPN donde varios analistas explicaron que el rendimiento de Guadalajara empieza a dejar mucho qué desear, pues desde el juego contra Mazatlán, el viernes anterior, cerraron de la peor manera los últimos 10 minutos y esto les costó un doloroso empate que parecen todavía no haber superado.

Chivas se quedó lejos del funcionamiento que ha mostrado. (Foto: Luis Cano/JAM MEDIA)

“Para Gago mañana (hoy) ya es una presión que puede empezar a generar estragos. Chivas se está desplomando”, indicó Javier Alarcón, mientras que Hugo Sánchez también opinó: “El funcionamiento se está desplomando, está fallando en defensa y luego las pocas, que no son muchas, opciones de gol no las están aprovechando. Y tienen tres partidos contra América. O sea que Gago se va a dar cuenta de lo que es dirigir a un equipo grande como es Chivas en esos tres partidos y se va a empezar el mover el tablero si no da resultados”.

Roberto Gómez junco pide a Cowell como titular

Por su parte, Gómez Junco, quien fuera jugador del Rebaño en la década de los 80, elogió el funcionamiento de Cade Cowell y espera verlo como titular con la misma intensidad que cuando entra de cambio: “Cowell es una pieza clave, pero todavía funciona solamente como cambio. Quiero ver a un Cowell que sea titular, que sea ese jugador que le dé otra dimensión al ataque de Chivas. Gago puede sentir que se le viene el mundo encima y por eso es muy importante que después de cada partido emita el diagnóstico adecuado, que no se moleste cuando le digan que cerró mal el partido con Mazatlán, porque lo cerró muy mal. Ahora sucede lo contrario, juega muy mal y más a o menos lo cierra bien de acuerdo a las circunstancias buscando el empate”.