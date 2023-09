Chivas está viviendo momentos de alta tensión debido a la severa crisis de resultados que está atravesando desde hace algunos meses, por lo que se han reportado fricciones en el vestidor entre jugadores con Veljko Paunovic, por lo que un exjugador del América reveló el momento en el que se habría fracturado la relación con el serbio.

Diversos reportes han revelado que la relación entre el estratega europeo y algunos elementos, en particular Víctor Guzmán, se encuentra desgastada por diferencias futbolísticas, siendo la razón por la que el timonel está prescindiendo de varios de esos elementos.

Es por eso que el exjugador de las Águilas y ahora analista en Fox Sports, Cesilio de los Santos, asegura que la relación entre Paunovic y su plantel se rompió cuando el serbio recriminó a sus futbolistas el rendimiento tras quedar eliminados de la Leagues Cup.

“Para mí, desde el momento en el que Paunovic declara después de la Leagues Cup, creo que ahí se rompe el vestidor. No puedes salir a lavar la ropa sucia afuera, lávala adentro de tu casa. Me parece que eso a los jugadores les caló hondo. ¿De verdad se partieron el alma por Paunovic (en el Clásico)?

“Hay jugadores en Chivas que no los entiendo. Me parece que los directivos han tomado malas decisiones, no trajeron un nueve, trajeron a Gutiérrez que juega a 2 km por hora. Le quitó la dinámica a este equipo”, explicó en el programa Punto Final.