Chivas viene de tener una dura derrota en el Estadio Azteca luego de caer por 4-0 ante América. Por otro lado, luego del Clásico Nacional, el Chapo Sánchez habló del momento del Rebaño Sagrado y aceptó lo que todo el mundo piensa de la actualidad del equipo.

Lo sucedido en la jornada ocho volvió a dejar claro que el Guadalajara está en una crisis deportiva a pesar de que Antonio Briseño, Veljko Paunovic, Fernando Hierro o quien sea lo niegue. Es por esto que el próximo domingo debe reaccionar ante Pachuca.

Por otro lado, luego de la derrota ante América, el Chapo Sánchez habló del momento del Rebaño Sagrado marcó lo que muchos piensan de este plantel. En diálogos con Linea de 4, afirmó que les falta estar más concentrados para no tener tantos errores. A su vez, marcó que el timonel Rojiblanco no es culpable de lo que sucede.

“A ciencia cierta no podría decirte qué pasó porque seguimos por la misma línea de trabajo. El profe no ha cambiado cosas de sus planteamientos. Buscar culpables es lo de menos. Sabemos que los principales somos nosotros, pero también somos los primeros que queremos salir de este mal. Sabemos que estamos en deuda con la afición”, expresó.

Y agregó: “Cuando nos tocan ese tipo de puntos altos el equipo se encuentra en armonía, en sincronía, son momentos donde también todo te sale, la confianza está a full. Pero siento que es parte del futbol, hay momentos buenos, altos y regulares. No hemos podido encontrar la manera de mantener una línea media para no tener picos altos y bajos. Tenemos que encontrar esa parte para no tener los picos altos y bajos“.

A pesar de esto, el Chapo Sánchez considera que Chivas va a poder salir de este mal momento. “Hemos estado en situaciones peores a esta y hemos sabido salir. Siendo que ahora no será la excepción. Tenemos bien detectado lo que nos ha fallado, que es la acumulación de errores que en el torneo no pasado no sucedía”, cerró.