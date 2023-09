Chivas viene de caer ante América por 4-0 en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Azteca. Por otra parte, a cinco días de la dura derrota, Antonio Briseño fue el primer jugador en hablar con la prensa y confirmó si hay o no crisis en el Rebaño Sagrado.

Lo vivido en el último fin de semana fue una nueva muestra de que el Guadalajara no encuentro el nivel que los llevó a la Final de la Liguilla del Clausura 2023. Los futbolistas no funcionan dentro del campo de juego y el cuerpo técnico no da soluciones a los problemas.

Debido a esto es fácil ver la crisis que tiene Chivas luego de que haya perdido 4-0 ante América por la jornada ocho del Apertura 2023. Sin embargo, el Pollo Briseño niega que esto y afirma que eso sucede cuando está por perder la categoría.

“No quiero reírme cuando dicen la palabra crisis porque es parte de su trabajo. En lo personal lo veo como un tipo de errores que cometemos seres humanos. Obviamente, Chivas tiene que estar en los primeros lugares. Estamos a cuatro puntos de los demás. Es un partido. Sabemos que no es la mejor manera como lo enfrentamos el partido pasado y que no tienen que pasar nunca más. Pero crisis es cuando un equipo va a descender. Cuando tuve a Portugal allí era crisis, que te vas de categoría y que tu carrera no sabes cómo seguirá. Esos si son problemas”, señaló a Claro Sport.

Antonio Briseño envió mensaje a la afición de Chivas

Por otro lado, el Pollo Briseño reiteró que no hay crisis y marcó que deben ganar para estar lo más arriba posible. “En lo personal y el grupo estamos confiado que vamos a salir adelante, que esto es parte de un aprendizaje que nos va a hacer más fuerte. Por El sistema de competencia de aquí en México es entrar embalados bien en Liguilla. Para ser campeón hay que entrar bien. Nosotros esperamos que esta mala racha la saquemos rápido y que los nueve partidos restantes, clasifiquemos en los tres primeros lugares para el segundo partido de locales, tener el gol de visitante y en el futuro ser campeón. Pero ahora nos vamos a estar enfocando en Pachuca“, cerró.