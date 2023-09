Ramón Ramírez, exmediocampista de las Chivas de Guadalajara, salió al paso de las incesantes criticas que señalan al delantero Alexis Vega. El legendario volante zurdo reconoció la caída en el desempeño del ariete, pero aprovechó para advertir a la directiva tapatía sobre la continuidad del Gru.

El estelar atacante del Rebaño Sagrado ha quedado a deber con todo el chiverío, sobre todo en la humillante derrota del reciente Clásico Nacional. Por ello, un histórico como Ramírez apareció para enviarle un épico recado al alto mando de las Chivas.

El Gru Vega, desde que llegó a Verde Valle en 2019, no le ha podido marcar un gol al América en partidos de la Liga MX. Una inmensa deuda que no ha podido saldar con la afición rojiblanca, que ya exige su salida en el próximo mercado de pases. La zurda de oro nayarita advirtió a todos de su error.

Ramón Ramírez señaló los errores de Chivas en el Clásico

El inolvidable mediocampista de las Chivas a inicios de este siglo refirió a AS México que “creo que todos es conjunto. Uno, el técnico se ha equivocado en hacer unos movimientos, en algunos cambios que no le han dado estabilidad al equipo y por otro lado, los jugadores no han respondido a la historia y a lo que representa jugar en Guadalajara“.

Ramírez agregó que “los refuerzos no se han visto tampoco. Entonces, creo que va de la mano, la directiva ha intentado, pero no le ha atinado en contratar a los jugadores idóneos y los jugadores simplemente no han respondido en la cancha“.

La advertencia de Ramón Ramírez a Chivas con Vega

Ramírez, una de las máximas figuras recientes de las Chivas, aclaró un problema en el plantel que afecta el desempeño del ariete. El zurdo reveló a TUDN que “Guadalajara no puede depender únicamente de Alexis Vega y si bien, sí le ha costado y sí le ha faltado en algunos momentos ser ese jugador distinto“. Añadió en el reporte del programa Contacto Deportivo que “Guadalajara necesitaría cuatro o cinco Alexis Vega dentro del terreno de juego para poder marcar diferencia“.