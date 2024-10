Chepo de la Torre, DT de Puebla, advirtió a los clubes que todavía no han jugado contra Chivas

Las Chivas de Guadalajara cayeron sorprendentemente ante el Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc la noche del viernes pasado por la Jornada 14 del torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Dicha derrota impidió que el interino Arturo Ortega pudiera conseguir su tercer triunfo al hilo, mientras que Chepo de la Torre se quitó una espina clavada al vencer al equipo que hizo campeón en el ya lejano 2006.

Guadalajara llegó a cinco derrotas sufridas a lo largo del semestre, mismas que lo han limitado a solo cosechar 21 puntos. Sin embargo, con un mercado de fichajes estéril en el verano y la salida repentina de Fernando Gago, para de la Torre, el equipo rojiblanco sigue como un candidato a la Liguilla debido a la manera en que despliega su futbol en la cancha.

¿Qué advirtió Chepo de la Torre sobre Chivas?

“Al final el equipo se ha esforzado mucho. No es fácil salirte de una racha con esta tendencia, y más contra un equipo como Chivas que trae gente, que presiona, que juega bien; que viene de dos triunfos y que se está metiendo en la Liguilla”, comentó de la Torre a manera de advertencia a los próximos rivales del Rebaño Sagrado.

Chivas dominó, pero no lo aprovechó contra Puebla

El Rebaño Sagrado dominó con un 70% de posesión el juego ante La Franja, sin embargo, de sus 23 remates solo dos fueron al arco, lo que habla de la pésima puntería de los jaliscienses. Pero al final del día los poblanos hicieron el único gol y se llevaron la victoria ante un Guadalajara que no pudo hacer peligro.

“Es bueno siempre sacar triunfos, un poquito apretado, pero, al final, triunfo. Le viene muy bien al equipo, habíamos hecho buenos partidos y no hemos tenido recompensa en los puntos y esto se trata de sacar puntos. El equipo empezó bien y se descompuso un poco, en parte, creado por el rival, por supuesto. Y no está en la mira que tengas un resultado de esa magnitud y el que nos repongamos en este partido con Chivas es muy agradable, que lo disfrute la afición. A nosotros nos viene bien y seguiremos trabajando fuerte para que, en los últimos partidos, también, saquemos los resultados”, indicó Chepo.

