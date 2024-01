Chicharito se presentó el sábado como refuerzo de las Chivas de Guadalajara en un flamante evento en que la afición tapatía llenó el Estadio Akron. Después de “una noche mágica“, como la describió el delantero tapatío, reaccionó al emotivo acto de recibimiento de los chivahermanos. Una entrevista en la que reveló su deseo de levantar el trofeo 13 de la institución en la Liga MX.

El tercer fichaje del Rebaño Sagrado para este Torneo Clausura 2024, tras culminar su fastuosa presentación en el Gigante de Zapopan reaccionó. El exitoso canterano, en una exclusiva plática con TV Azteca Deportes, se confesó tras disfrutar del inolvidable evento. Javier Hernández Balcázar refirió que la pasó: “a toda madre. Agradecido, una noche mágica, que representa muchísimo“.

Chicharito Hernández platicó con el periodista Omar Villarreal Villalbazo en los pasillos del Estadio Akron. Agregó que “creo que no nos deberíamos nada más de quedar con el jugador y con quién fue. Si no, todo lo que genera Chivas, todo lo que genera el que sea el equipo más mexicano del mundo. Después, obviamente, de la Selección Mexicana o antes, me da igual como se diga“.

El flamante refuerzo rojiblanco tendrá que esperar un tiempo para poder volver a la cancha. Sin embargo, varios exjugadores refieren que su sola presencia en el vestidor motivará a sus nuevos compañeros y en especial, a los más jóvenes. El goleador, de 35 años de edad, se suma a las contrataciones de José Castillo (22) y Cade Cowell (20) en la plantilla tapatía.

Chicharito reaccionó al recibimiento que le dio Chivas y su afición

Hernández Balcázar reaccionó minutos después del evento al emotivo acto de presentación en el Gigante de Zapopan. El delantero reconoció que “ni en mis sueños más guajiros, me imaginaba un recibimiento así. Si hubiera existido la posibilidad, porque yo siempre fui muy honesto, cuando decía que el amor de mi vida es Chivas y obviamente, se tendrían que dar muchísimas cuestiones. No es de que no quieras o que sí quieras“.

El ariete formado en Verde Valle añadió que “la carrera del jugador de futbol es que no sabemos si a veces creemos que tenemos el total poder, cuando no lo tienes. Sabes, estoy lastimado. Ve todas las circunstancias que sucedieron para que yo regresara a Chivas y eso sí que soy 100% honesto, hubo cero duda. Pero hubo cero duda en estos 14 años en las oportunidades que se pudieron presentar, pues no hubo oportunidades tan claras“.

Javier Hernández argumentó que “cuando existió la primera oportunidad clara, que fue en este momento, no hubo duda. O sea, fue hagámoslo posible, empecemos a echar esto adelante para que se de y con mi representante Lorenzo Román, tipazo y con Amaury Vergara y obviamente, con Fernando Hierro. Esas tres personas que quiero mencionar muy claramente le dieron con todo para que todo esto se pudiera dar“.

Javier Hernández firmó su contrato con Guadalajara para empezar una noche inolvidable (Chivas)

El deseo de Chicharito en su regreso a Chivas

Javier Hernández ante la consulta de Villa Villa de su deseo por levantar el campeonato 13 del Guadalajara, no dudó. El canterano afirmó que “es que es tan claro, que el fin común es ganar e instituciones como Chivas no puedes aspirar algo menos. Aquí lo más bonito y lo más importante es que jalemos todos parejo, que estemos todo el equipo en la misma ideología, que estemos unidos“.

El nieto de Tomás Balcázar argumentó que “por eso lo dije, que también a todos los chivahermanos que me están escuchando, que nos apoyen. Que no más apoyen a su jugador favorito, no nada más celebren los goles. Sino también las fallas, ahí es donde uno como jugador, necesita el mayor apoyo, cuando a fin de cuenta somos seres humanos y no hay partido perfecto, nunca. Ahí es donde siempre Chivas se ha identificado por apoyar a sus jugadores y levantarlos“.

Chicharito le refirió a TV Azteca Deportes que “yo nunca he sido una persona que le ha huido a las metas de las instituciones que afortunadamente he estado. Creo que nada más de toda mi carrera he estado en dos clubes que normalmente no están acostumbrados a ganar títulos (West Ham y Bayer), nada más. En todos los clubes que estuve y hasta en la Selección hay que levantar títulos“.

La “estrella polar” de Chicharito

El máximo goleador en la historia de Selección México se extendió y reconoció a TV Azteca, que “nunca he tenido miedo y ese es el fin común. Esa es la estrella polar, como yo la llamo. Ahora, lo más bonito y lo más importante es el cómo. Que si te fijas todo lo que conlleva y todo lo que significa Chivas retumba y resuena de una manera completamente distinta a lo que hacen otros clubes. Por eso, no es que nos quejemos, pero por eso es más complicado para Chivas, exactamente. Porque nosotros estamos asumiendo que aún haciendo todo más complicado, se puede lograr con puros mexicanos“.

Hernández Balcázar concluyó que “entonces, obviamente que me encantaría. No nada más yo; sino el Pocho (Víctor Guzmán), el que sea (de la plantilla). Aquí, el que sea que la levante es lo de menos, con que Chivas salga campeón y podamos regresarle toda la alegría a los chivahermanos y todo este amor tan bonito, que obviamente siempre nos vamos a partir la madre y empezando por mi. Crean que todos mis compañeros lo están haciendo y esperamos que todo conspire a nuestro favor para que también los resultados se empiecen a dar“.