Veljko Paunovic, director técnico de las Chivas de Guadalajara, adelantó el sábado tras vencer 4-1 al Atlas en el Estadio Akron que buscaría el perdón. Un reporte advirtió esta semana que el serbio habría logrado convencer tanto al director deportivo Fernando Hierro como al presidente Amaury Vergara. El alto mando rojiblanco analiza perdonar a Alexis Vega y Cristian Calderón, para que vuelvan al plantel principal.

El entrenador del Rebaño Sagrado sorprendió a los asistentes a la conferencia de prensa virtual en el Estadio Akron, con su búsqueda de indulgencia. Pauno intercedió ante la directiva por una nueva oportunidad para sus dos elementos estelares, “todos somos seres humanos y cometemos errores“.

Vega, Calderón y el joven Raúl Martínez quedaron apartados de la nómina estelar de Chivas el pasado 3 de octubre. Un comunicado oficial destapó una grave indisciplina con los tres elementos en el hotel de concentración en Toluca. La decisión fue clara: “separados del plantel por tiempo indefinido“. Un reporte aclaró que la directiva analizaría definir ese tiempo y sería muy pronto.

Ricardo Durán, comentarista del programa La Chorcha Deportiva, adelantó esta semana ¿Qué va a pasar con Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez? Refirió que “los jugadores siguen separados, Pauno dio a entender el sábado por la noche que hay que perdonar“.

Raúl Martínez, Alexis Vega y Cristian Calderón siguen apartados del plantel (IMAGO7)

¿Qué pasará con Alexis Vega y Cristian Calderón?

Durán, también periodista de Quiero TV en Guadalajara, afirmó que “se ha tomado la decisión que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez puedan regresar al primer equipo del Guadalajara y a qué me refiero con regresar, que los tres puedan volver a entrenar al parejo de sus compañeros de cara al término del torneo“. Argumentó, “¿Por qué? Uno, porque le sale muy caro al Guadalajara liquidarlos. Dos, porque hoy la prioridad en Guadalajara es liquidar la deuda que se tiene hacia una o varias instituciones bancarias, con respecto a aquel préstamo que se hizo y que se empeñó la marca Chivas. Hoy, esa es la prioridad“. Añadió que “esa es la principal razón por la que se están consensuando un acuerdo para que tanto Alexis Vega, como el Chicote Calderón regresen a trabajar al primer equipo“.

Raúl Martínez, por su parte, volvería a la disciplina del Club Deportivo Tapatío por decisión de Veljko Paunovic. El serbio apostó por el canterano en la defensa, por encima de otros talentos como Diego Campillo. Falló a esa confianza y no se quedará en el primer equipo tapatío.

Raúl Martínez trabajará apartado hasta que reciba el perdón de Chivas y luego, volverá al Tapatío (Chivas)

¿Cuándo volverán Alexis Vega y Cristian Calderón a Chivas?

Ricardo Durán, durante su extensa intervención en el episodio del martes de La Chorcha Deportiva, reveló cuando volverán Vega y Calderón al grupo principal. Adelantó que “lo más probable es que en la siguiente semana empiecen a tranquilizarse las cosas. Ya con el triunfo al Atlas, una semana de trabajo, días en Estados Unidos, inicia la última parte de la campaña, el último tercio. Guadalajara es quinto general“.

El comunicador aseveró que “Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, es un hecho, no van al partido ante América en los Estados Unidos. Ellos se van a quedar a trabajar en Guadalajara. Hay una persona encargada de darles las indicaciones y supervisarlos, para que no pierdan condiciones físicas, ni futbolísticas por esta separación. Esta es la segunda semana que no trabajan con el grupo“. Advirtió que “el martes se cumple la tercera semana, pero ahí es cuando pudiera haber novedades“.

El próximo 17 de octubre sería la fecha estimada para la reincorporación de Vega y Calderón al plantel. Chivas inicia ese día la preparación para la visita del viernes a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el marco de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX.