Alexis Vega y Cristian Calderón, después de una semana apartados del primer equipo de las Chivas de Guadalajara, recibieron una maravillosa noticia. El entrenador Veljko Paunovic logró el perdón de la directiva rojiblanca para ambos elementos de cara al cierre de la ronda regular. Pero, ¿cuándo se reintegran al plantel en este Torneo Apertura 2023 de la Liga MX?

El director técnico del Rebaño Sagrado en la conferencia de prensa tras golear 4-1 al Atlas en el Clásico Tapatío se refirió al perdón. El serbio intercedió por sus dos figuras separadas del plantel debido a una indisciplina y logró convencer tanto a Fernando Hierro como Amaury Vergara.

Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron apartados del grupo principal de Chivas por un escándalo en el hotel de concentración en Toluca. El martes 3 de octubre, la directiva comunicó su decisión “por tiempo indefinido”. Pero un reporte adelantó que por petición del técnico serbio serán reincorporados a los trabajos y eso, sería muy pronto.

Ricardo Durán, analista del programa La Chorcha Deportiva, reveló esta semana ¿Qué va a pasar con Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez? Refirió que el entrenador rojiblanco logró su cometido de conseguir que los jugadores fueran perdonados y puedan volver a entrenar con sus compañeros. Esto, de cara a la parte final de la ronda regular del Apertura 2023.

Raúl Martínez, Alexis Vega y Cristian Calderón fueron perdonados por la directiva (IMAGO7)

¿Qué pasará con el canterano Raúl Martínez?

El joven central, a diferencia de Vega y Calderón, no volverá al primer equipo y se unirá a la disciplina del Club Deportivo Tapatío por decisión de Paunovic. El estratega había apostado por el defensor canterano, por encima de otros talentos como Diego Campillo. Falló a esa confianza y Pauno ya le adelantó que no se quedará en el primer equipo.

¿Cómo será la reinserción de Vega y Calderón en Chivas?

El también reportero de Quiero TV, Ricardo Durán, durante el episodio del programa partidario, adelantó cómo será la reincorporación de Vega y Calderón al grupo principal. Refirió que “lo más probable, es que en la siguiente semana empiecen a tranquilizarse las cosas. Ya con el triunfo al Atlas, una semana de trabajo, días en Estados Unidos, inicia la última parte de la campaña, el último tercio. Guadalajara es quinto general“. La calma que reina en Verde Valle tras la turbulenta semana previa al Clásico Tapatío será clave para reinsertar a los indisciplinados.

Un reporte reciente de la cuenta Sr Golazo en la red social X coincidió e insistió en que “VEGA Y CHICOTE regresarán a los entrenamiento con todo el equipo muy pronto“. Agregó que “es muy probable que Alexis y Calderón se unan al plantel nuevamente. Esto podría darse cuando regresen de su mini gira por Estados Unidos“. Pero, ¿qué día ocurrirá? La directiva ya habría dado luz verde para la reinserción al plantel de sus dos figuras y una fecha en específico.

¿Cuándo volverán Alexis Vega y Cristian Calderón a Chivas?

Ricardo Durán advirtió y se cumplió que “Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, es un hecho, no van al partido ante América en los Estados Unidos. Ellos se van a quedar a trabajar en Guadalajara. Hay una persona encargada de darles las indicaciones y supervisarlos, para que no pierdan condiciones físicas, ni futbolísticas por esta separación. Esta es la segunda semana que no trabajan con el grupo“. Ajá, ¿cuándo vuelven?

El comunicador de Quiero TV confesó que “el martes se cumple la tercera semana, pero ahí es cuando pudiera haber novedades“. Así es, será el próximo 17 de octubre, cuando se concrete la reincorporación de Alexis Vega y Cristian Calderón al plantel principal. Chivas comienza ese día su preparación para la visita del viernes a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en el marco de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. Una convocatoria en la que seguramente, tampoco estarán Vega y Calderón. Les quedará esperar por la oportunidad que les de Paunovic en casa frente a Tigres, la reedición de la Final de Vuelta del Clausura 2023 en el Estadio Akron.