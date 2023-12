La plantilla de Chivas podría sufrir numerosos cambios de cara al próximo Clausura 2024 de la Liga MX. El Rebaño compitió bien en el primer semestre de este año, donde llegó hasta la gran final ante Tigres UANL, pero luego defraudó tanto en la Leagues Cup como en el certamen local, donde apenas llegó hasta los cuartos de final tras ser eliminado por los Pumas de la UNAM.

Los resultados y el rendimiento de Chivas terminaron por confirmar que hace falta más jerarquía y profundidad en la plantilla para poder competir de igual aigual contra equipos como América o Tigres, los cuales suelen hacer fuertes contrataciones en cada mercado de pases. Uno de los interrogantes en el equipo dirigido por Veljko Paunovic se encuentra en el lateral izquierdo, donde el serbio no parece tener garantías.

Cristian Calderón y Alejandro Mayorga son los futbolistas que se desempeñan naturalmente en esa posición. Jesús Orozco, por su parte, también ha jugado en esa zona, pero en el último semestre Paunovic no volvió a utilizarlo allí por una decisión táctica. Con el futuro de Chicote aún en el aire, puesto que su contrato finaliza, la afición de Chivas parece tener una idea muy clara de sus preferencias en dicho puesto.

Afición de Chivas pide la salida de Alejandro Mayorga

En medio de los rumores sobre la renovación de Cristian Calderón con Chivas, la cual parece no estar tan cerca como se creía, los aficionados rojiblancos demostraron en redes sociales tener una clara postura al respecto. Aunque Chicote no ha convencido, cometió indisciplina y hasta llegó a discutir con la grada, la gran mayoría considera que así y todo es un jugador superior a Mayorga, quien no ha estado a la altura desde que llegó a Verde Valle.

Mayorga no ha logrado convencer al cuerpo técnico ni a la afición (Imago7)

Por tal motivo, si se les da a elegir, la afición de Chivas prefiere que se renueve a Chicote Calderón y se deje ir a Mayorga, quien tampoco parece haber convencido a Paunovic en el último torneo. El lateral izquierdo de 26 años, sin embargo, todavía tiene un año más de contrato, recordando que también tuvo una etapa como cedido en Cruz Azul, donde tampoco logró consolidarse como titular.

Mateo Chávez está listo para pelear por un puesto en el primer equipo

Con este panorama de dos laterales que no convencen, quien gana fuerzas es el juvenil Mateo Chávez, de 19 años. El canterano viene haciendo méritos para ser tenido en cuenta, ya que ha tenido buenas actuaciones tanto con el Tapatío como con el Sub-23, donde aportó su granito de arena en la Liguilla para terminar alzándose con el título de campeón.

De esta manera, Chicote podría ser el titular en un principio, con Chávez como opción de recambio y también contando con la posibilidad de incluir a Jesús Orozco en esa zona. Para esto, Alejandro Mayorga debería salir, ya sea cedido o en una venta definitiva, puesto que su presencia y la de Chicote en la plantilla del primer equipo no hacen más que obstaculizar la proyección del joven canterano.