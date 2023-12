El Apertura 2023 de la Liga MX trajo como conclusión para las Chivas de Guadalajara la necesidad de mejorar su plantilla. Después de un torneo en el que logró llegar hasta la final, el Rebaño se desinfló en la segunda parte del año y apenas alcanzó los cuartos de final, donde no pudo ante Pumas UNAM.

Parece claro que la plantilla necesita renovarse con algunos fichajes, así como también otros elementos deberían pensar en una cesión para no quedar relegados y desvalorizarse, así como también mostrarse y recuperar confianza de cara a un posible regreso. De hecho, la inactividad que han tenido hace que resulte difícil imaginar una venta definitiva.

No figuran en esta lista jugadores como Jesús Sánchez y Daniel Ríos, quienes ya tienen muchas chances de abandonar la institución, puesto que han jugado muy poco sin poder demostrar su valía. Asimismo, otros casos como los de Jesús Brígido o Carlos Cisneros dependerán de si el Rebaño busca o no fichajes en esas posiciones, lo cual podría hacer que se los tape y no tengan oportunidades. En la misma situación puede incluirse a Raúl Martínez, a la espera de si llegará o no un nuevo defensor central.

Óscar Whalley: El portero español, con nacionalidad mexicana, llegó para este semestre con la ilusión de pelear por la titularidad. Sin embargo, Paunovic lo relegó ante Miguel Jiménez y Raúl Rangel, por lo que queda claro que no es prioridad. Una cesión le vendría bien para poder mostrarse, si es posible dentro de la Liga MX.

Alejandro Mayorga: El lateral izquierdo de 26 años no ha logrado convencer ni al cuerpo técnico ni a la afición, por lo que una salida permitiría liberar masa salarial, así como también dar rodaje a Mateo Chávez con el primer equipo. Su futuro puede estar también atado a lo que ocurra con Cristian Calderón.

Mayorga no convence y obstaculiza el ascenso de Mateo Chávez (Imago7)

Lalo Torres: Jugó muy poco en este certamen y cuando lo hizo, no cumplió. Con 23 años, todavía no ha podido mostrar demasiado, pero necesita tener regularidad para poder recuperar confianza. Es opción del “Oso” González, pero en las Fuerzas Básicas hay opciones interesantes.

Zahid Muñoz: Un valor interesante que viene sumando minutos en el Tapatío, pero no parece convencer al cuerpo técnico y podría buscar un rodaje de mayor calidad en otro equipo que no sea de la Liga de Expansión, como ya lo hizo en San Luis. Tiene 22 años, por lo que está a tiempo de hacerse valer en el Rebaño, donde sólo tiene cuatro partidos.

Pavel Pérez: Paunovic lo tiene en cuenta y le ha dado minutos, pero no mostró demasiado más allá de buenas intenciones. Ya tiene 25 años y en este Apertura 2023 logró ingresar en nueve partidos, aunque apenas sumó un total de 185 minutos.

Ronaldo Cisneros ya tuvo oportunidades y no las supo aprovechar (Imago7)

Ronaldo Cisneros: Fue opción recurrente en el ataque y llegó a marcar dos goles en 11 partidos, pero su nivel se queda corto para las aspiraciones del equipo. Ya ha tenido suficientes oportunidades y además se espera que llegue un centrodelantero como refuerzo. Incluso, una venta definitiva podría ser opción.