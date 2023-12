Son días sin actividad sobre el campo para las Chivas de Guadalajara, luego de lo que fue la eliminación en cuartos de final del Apertura 2023, ante los Pumas de la UNAM. Sin embargo, en el día a día siguen habiendo novedades, pues ahora es trabajo de la directiva salir al mercado y conseguir los fichajes necesarios para armar una plantilla más competitiva y volver más fuertes en el próximo año.

En conjunto con el cuerpo técnico, la directiva encabezada por Fernando Hierro, en su función de director deportivo, debe buscar los elementos adecuados para formar un equipo con mayor jerarquía. La abrupta eliminación y la irregular campaña del Rebaño terminaron por confirmar que con la plantilla actual es muy difícil ser protagonistas y aspirar a ganar un título.

Con la baja de Hiram Mier siendo la única confirmada hasta el momento, otros elementos como Jesús Sánchez y Daniel Ríos también aspirar a salir. Asimismo, en lo que respecta a fichajes, son Chicharito Hernández, Guillermo Martínez y José Castillo los principales apuntados para llegar al Rebaño.

Incertidumbre con el futuro de Chicote Calderón

Chicote no resuelve su futuro de cara a 2024 (Imago7)

La novela entre Chivas y Cristian Calderón sigue sin resolverse. Este sábado, reportes de Rodrigo Camacho y Kery Ruiz daban casi por hecha la renovación del lateral izquierdo por un año más. Sin embargo, por la noche, José María Garrido sorprendió al afirmar que la continuidad de Chicote parece difícil, pues el futbolista no estaría de acuerdo con el contrato ofrecido, el cual incluye una baja salarial importante.

Chivas va por Chicharito Hernández

Chicharito ya negocia con Chivas. ¿Volverá a su casa? (Jam Media)

Después de varios años a la espera de su regreso, finalmente el 2024 podría traer la vuelta de Chicharito Hernández a Verde Valle. El futbolista, que se recupera de una grave lesión sufrida en mayo, no renovará en Los Ángeles Galaxy y según informó Fernando Esquivel, ya tiene una oferta formal de Chivas para volver al lugar en el que comenzó su formidable carrera profesional.

Pachuca se suma a la pelea por Memo Martínez

Guillermo Martínez, otra opción para reforzar al Rebaño en ataque (Imago)

Chicharito no es el único delantero en carpeta del Rebaño. La directiva rojiblanca también sigue con atención la situación de Guillermo Martínez, goleador del Puebla, por el cual incluso se envió una oferta de dos millones de dólares. La Franja pretende una cifra superior y también negocia con Cruz Azul, aunque ahora se sumó un nuevo interesado: los Tuzos del Pachuca. Dependiendo de lo que ocurra con Chicharito, el conjunto rojiblanco podría volver a la carga por Memo.

Pocho Guzmán apunta a quedarse

Pocho Guzmán no saldría de Chivas en este mercado (Imago7)

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre una posible salida de Víctor Guzmán, quien fuera hasta hace poco capitán del equipo y una de las principales figuras. El Pocho no tendría una buena relación con Veljko Paunovic, quien no lo utilizó en la Liguilla. Sin embargo, las últimas versiones apuntan a que el mediocampista no saldrá del Rebaño, puesto que es considerado un jugador a recuperar, además de un líder de la plantilla, y hasta el momento no hay intereses concretos para hacerse con su ficha.