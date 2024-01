Víctor Guzmán, volante de las Chivas de Guadalajara, admitió que lo primero que hará al recibir en el vestidor a Chicharito será darle su gafete de capitán. Javier Hernández Balcázar adelantó que llegará en los próximos días a Verde Valle como refuerzo para el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El Pocho reveló una épica profesía que tuvo con la vuelta del Hijo Pródigo al redil.

El actual capitán del Rebaño Sagrado comenzó a soñar despierto “cosas chingonas” con el inminente fichaje del ejemplar canterano rojiblanco. Chicharito será el tercer refuerzo del plantel rojiblanco para el Clausura 2024, después de los jóvenes José Castillo (22 años) y Cade Cowell (20). Cabe recordar, que el veterano delantero atraviesa la última fase en su proceso de rehabilitación de una extensa lesión en su rodilla derecha.

El Pocho Guzmán, durante una entrevista con Karina Herrera para la cadena TUDN desde Verde Valle, se refirió al regreso de Chicharito. Reconoció el capitán de Chivas, que “todos soñamos jugar mínimo en la mitad de los equipos que jugó. Su trayectoria ha sido muy buena: goleador, un ejemplo, un líder, un ídolo, ¿qué te puedo decir? Si traes al Chícharo, si llega a venir, va a sumar, va a hacernos sentir más en casa y lo vamos a hacer sentir que volvió a su casa, lo que es“.

El volante tapatío prosiguió y refirió: “¿Cómo me veo yo al lado de él? No, pues ahí levantando el trofeo, allí en la Minerva, junto con él. Compartiendo esas experiencias tan bonitas, pues. Que podemos soñar y hay que soñar cosas chingonas, dijo él“. Si así se ilusiona el capitán del Guadalajara con el regreso de Hernández Balcázar, cómo no se va a ilusionar cualquier chivahermano.

¿Por qué Chivas aún no presenta a Chicharito?

Chicharito, durante un partido de la US Open Cup, sufrió una dura lesión que lo marginó del resto de la temporada 2023 de la MLS. Se trató de una rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, el 9 de junio en Salt Lake City, Utah. El delantero apenas disputó 12 partidos, 10 como titular para totalizar 842 minutos en el pasado torneo de la Major League Soccer. Marcó sólo un gol en la campaña, para la victoria 2-0 sobre Austin en casa, el 24 de abril. Hernández Balcázar confirmó hace una semana su vuelta al redil, aunque deberá terminar primero su rehabilitación para volver a la cancha.

La parte final del proceso de recuperación de Chicharito Hernández ha sido el principal motivo por el que Chivas no ha anunciado aún al delantero. El nieto del legendario Tomás Balcázar reveló que será la próxima semana cuando aterrice en la Perla de Occidente para sellar su trato. Así, podrá reportar ante el cuerpo técnico de Fernando Gago y empezar a retomar el ritmo de juego, para su vuelta también a la acción en alto nivel.

Pocho Guzmán analizó el inicio del torneo

Víctor Guzmán habló con TUDN del complicado arranque del torneo para los rojiblancos. Guadalajara logró un sufrido empate 1-1 con Santos Laguna en el Estadio Akron, gracias al agónico gol de Erick Gutiérrez (90+9′). Un resultado merecido tras el dominio y asedio constante del ataque tapatío en la Jornada 1 del Clausura 2024.

El mediocampista de las Chivas aseguró que “fue un buen inicio. A lo mejor no el que todos esperábamos de conseguir los tres puntos, pero a pesar de eso, se vio un equipo intenso. Un equipo por momentos muy sólido y que siempre trató de buscar el resultado. Si tampoco mal no estoy, tuvimos más del 60% la pelota nosotros y siempre fue atacar, atacar, atacar. Entonces, buen inicio. Esperemos mejorar lo más pronto posible y que se empiecen a dar los resultados, que al final de cuentas es lo que importa“.