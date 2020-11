Gilberto Sepúlveda sostuvo que Chivas “está listo para ganar el repechaje” y acceder a la Liguilla del Guard1anes 2020

Quedan horas apenas para que se dispute el repechaje para entrar a la Liguilla del Guard1anes 2020 y en Chivas la ilusión está a flor de piel. El Rebaño Sagrado se juega la posibilidad de acceder a la fase decisiva de la Liga MX por primera vez en tres años y es por eso que el duelo ante el Necaxa no es uno más.

Este sentimiento es el que dejó entrever Gilberto Sepúlveda. El defensor central, que este jueves regresó a los entrenamientos en Chivas luego de participar de la Fecha FIFA junto a la Selección de México del Tata Martino, utilizó su cuenta de Twitter para expresar sus sentimientos previo al importante duelo.

Estamos listos para ganar el repechaje, vamos #Chivas, no hay cansancio solo ganar de ver al Rebaño en lo más alto https://t.co/cG1nIPE7Xp — Gilberto Sepúlveda (@TibaSepulveda30) November 19, 2020

“Estamos listos para ganar el repechaje, vamos Chivas, no hay cansancio solo ganar de ver al Rebaño en lo más alto”, manifestó en sus redes sociales, compartiendo el posteo de la institución sobre su retorno al trabajo junto al Cuerpo Técnico.

❤️⚽ ¡La afición siempre apoyando al equipo! ¡Ayer, hoy y siempre!



¡El sábado cueste lo que cueste! ¡Vamos, @Chivas! ���� https://t.co/BwgtC9oU5i — Rebaño Pasión (@RebanoPasion) November 19, 2020

No está definido si el jugador estará presente en el encuentro ante el Necaxa por el repechaje de la Liguilla. Pese a que no sumó minutos con el seleccionado nacional, todo parece indicar que Víctor Manuel Vucetich buscará cuidarlo tanto a él como a Uriel Antuna y no exponerlos a una sobrecarga física. Alexis Vega y José Juan Macías no estarán presentes por lesiones y la intención es no perder más hombres de cara a lo que se viene.