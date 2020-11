Uriel Antuna y Gilberto Sepúlveda, los rojiblancos de selección que volvieron a los entrenamientos en Chivas

Quedan pocas horas para que se dispute el repechaje para entrar a la Liguilla del Guard1anes 2020 y en Chivas quieren tener a todos sus hombres listos y preparados de cara al duelo ante el Necaxa. Por eso, es una grata noticia para los comandados por Victor Manuel Vucetich los retornos de Uriel Antuna y Gilberto Sepúlveda.

Ambos jugadores retornan luego de sus participaciones con la Selección de México del Tata Martino en lo que fueron los amistosos en Austria, con triunfos por 3 a 2 ante Corea del Sur y 2 a 0 ante Japón, donde se vió una destacada actuación del Mago, que incluso llegó a gritar un tanto en el duelo ante los surcoreanos.

Sus regresos son una buena noticia para todo el Rebaño Sagrado puesto que, a partir de este jueves, ya comenzaron a trabajar con el cuerpo técnico y, en breve, seguramente se sumarán a los entrenamientos grupales.

Sin embargo, y para no exponerlos a una sobrecarga física, y pese a que Sepúlveda no sumó minutos de juego, está en duda la participación de ambos desde el once inicial en el duelo por el repechaje de la Liguilla ante el Necaxa.