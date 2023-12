Chivas mejoró la oferta por Memo Martínez, pero por esta razón Puebla no lo quiere vender

Chivas se encuentra en plena negociaciones con diferentes jugadores de cara al Clausura 2024 de la Liga MX. Por otro lado, en las últimas horas dieron a conocer el motivo por el que Puebla no quiere dejar ir a Memo Martínez en este mercado de pases. A pesar de esto, informan que el conjunto Rojiblanco mejoró su oferta. ¿Llega a Verde Valle?

A lo largo de todo el Apertura 2023, el Rebaño Sagrado tuvo serios problemas para tener a un centro atacante de calidad. Para esto llegaron Ricardo Marín y Daniel Ríos, dos futbolistas que no terminaron de cumplir con lo esperado.

Debido a esto, Fernando Hierro busca que Chivas tenga en su plantel un goleador que sepa definir dentro y fuera del área, por lo que son varios los nombres que comienzan a danzar para llegar al conjunto Rojiblanco.

Uno de ellos es Memo Martínez, que no solo es buscado por el Rebaño Sagrado y sino que además por varios equipos de la Liga MX. No es para menos debido a que logró anotar once goles en la fase regular, de los cuales ocho fueron dentro del área rival.

Chivas insiste por Memo Martínez. (Foto: Imago7)

Sin embargo, mientras el Guadalajara insiste por su pase, informan que Puebla no lo quiere dejar ir en este libro de pases. Según lo informado por Diario Récord, la Franja quiere mantener a gran parte del plantel para el Clausura 2024. De esta manera queda descartada la versión de que los poblanos buscan más dinero.

A pesar de esto, Puebla dejó abierta la posiblidad de venderlo si llega una mejor oferta. Ante esto, Chivas mejoró su ofrecimiento, la cual sería de un tres millones de dólares.

El mismo reporte de Diario Récord indica que no termina de convencer a la directiva, pero que es un número que se acerca a los cinco millones que buscan tener. Por otro lado, hace unos instantes, Fernando Esquivel informó que el Rebaño Sagrado pondría como parte de pago a dos jugadores para que llegar al número que pretenden los poblanos.

Encuesta ¿Crees que Chivas debe insistir por Guillermo Martínez? ¿Crees que Chivas debe insistir por Guillermo Martínez? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

Cabe destacar que la semana pasada Fernando Esquivel informó que el Rebaño Sagrado envió una oferta formal a Javier Hernández. Por otro lado, se sabe muy bien que si no llegan Memo Martínez o Chicharito, Fernando Hierro dejará en el equipo a Ángel Zaldívar, quien viene de tener un gran torneo en San Luis.

¿Cuándo comienza la pretemporada de Chivas?

Como decíamos actualmente el plantel varonil de Chivas se encuentra de vacaciones previo a que regrese a la pretemporada. Cabe recordar que los trabajos de cara al Clausura 2024 comenzarán el próximo 24 de diciembre en Verde Valle.