En el Club Guadalajara no solamente se realizará un análisis de los futbolistas que tienen actualmente en la plantilla, también de los que reportarán una vez que terminen sus respectivos préstamos al finalizar el 2023, por tal motivo el trabajo de Fernando Hierro desde la dirección deportiva cobra mayor relevancia.

La directiva del Rebaño Sagrado tiene en mente la llegada de algunos refuerzos que le den al estratega Veljko Paunović las armas suficiente para pelear por los primeros puestos del futbol mexicano como lo hicieron en la campaña regular de ambas temporadas en el 2023, pero sin duda que solamente en el Clausura fueron serios aspirantes al título.

En este sentido la dirigencia de las Chivas sabe que para pensar en grande cuentan con varias zonas de la cancha donde requieren de algunas caras nuevas que refresquen no solo la posición, también el estado ánimo de un vestidor que vivió momentos turbulentos desde mayo pasado cuando cayeron en la Gran Final frente a los Tigres de la UANL.

Con el regreso de algunos elementos que se fueron durante el 2023, tanto Hierro como Paunovic decidirán si pueden pelear por un lugar en la plantilla para el 2024 o si tienen que buscarles nuevamente acomodo, aunque hay un artillero al que no conocen y eso podría jugar a su favor.

Lo que hará Chivas con Ángel Zaldívar

El atacante todavía tiene contrato con Guadalajara y luego de su participación con San Luis seguramente volverá a Verde Valle para conocer lo que sucederá con su destino, pero con las dos anotaciones que le marcó al América en las Semifinales podrían permitirle que se quede a pelear por un puesto en el ataque rojiblanco, en lo que sería su cuarta oportunidad en el redil.

Zaldívar apenas marcó 5 goles con San Luis en todo el 2023. (Foto: Cesar Gomez/JAM MEDIA)

No obstante, el periodista Gibran Araige reveló que desde la Perla Tapatía están pensando en colocarlo en otra escuadra: “Ayer me contaron que tiene que reportar con Chivas y que hasta donde sabia no había oferta por él (Zaldívar). Capaz que los dos goles de ayer levantan el interés de algunos equipos. Por lo que se sabe, Chivas le estaba buscando acomodo”.

Chivas reporta solamente una baja de manera oficial

Hasta el momento el Rebaño únicamente ha hecho oficial la salida de Hiram Mier del plantel después de cinco años, aunque las versiones indican que en breve se anunciará lo propio con Jesus el Chapo Sánchez, Alexis Vega, Daniel Ríos y siguen en duda tanto Cristian Calderón como Víctor el Chapo Sánchez.