Chivas: ¿Por qué Alexis Vega no juega con Selección México vs. Estados Unidos en Liga de Naciones de Concacaf 2023?

Alexis Vega, delantero de las Chivas de Guadalajara, se encuentra en la convocatoria de la Selección Nacional de México para el partido de este jueves frente a los Estados Unidos, correspondiente al Final Four de la Liga de Naciones de la Concacaf 2023 en Las Vegas, pero ¿por qué el estelar rojiblanco no verá acción tampoco en este partido en Allegiant Stadium?

El atacante del Rebaño Sagrado entró en la más reciente lista de convocados que presentó el cuerpo técnico de Diego Cocca, pero no tuvo participación en los amistosos contra Guatemala en Mazatlán, ni con Camerún en San Diego, California ¿Qué pasa con el Gru Vega?

El Tricolor, con la ausencia casi confirmada del delantero de Chivas, visita este jueves a Estados Unidos en el Estadio Allegiant, que también será el escenario de la otra llave de semifinal: Panamá vs. Canadá, así como la Gran Final de la Liga de Naciones de Concacaf 2023, el domingo 18 de junio.

¿Por qué Alexis Vega no juega con México vs. Estados Unidos?

El reporte del periodista Rubén Rodríguez a Fox Sports desde Las Vegas, alertó que “Alexis Vega y Sebastián Córdova están tocados, no van a jugar. Me parece que no van a iniciar por lo menos. No entrenaron al inicio. Creo que están tocados y creo que los van a guardar; entonces, eso hace que, por lo menos en la zona de Alexis Vega, tengas algunas modificación, porque no está al cien por ciento y no lo va a arriesgar“.

El más reciente reporte de Rodríguez este jueves a Fox Sports en la previa del partido desde Las Vegas, confirmó la ausencia del estelar delantero de las Chivas de Guadalajara en este importante compromiso de la Selección Mexicana y que pudiera extenderse incluso hasta la Copa Oro 2023, lo que generaría su baja definitiva de la concentración tricolor.