No es un secreto que en el Club Deportivo Guadalajara saben perfectamente que la portería es una de sus grandes debilidades, y fue este puesto el que fue uno de los factores para perder el Clausura 2023 contra Tigres, jugando la final en la casa del Rebaño, y a raíz de esto, las críticas por la portería rojiblanca se han multiplicado de manera exponencial contra Miguel ‘Wacho’ Jiménez, quien es objeto de muchas críticas por parte de la afición.

Incluso uno de sus grandes valedores como Veljko Paunović, decidió quitarle la titularidad en favor de Raúl ‘Tala’ Rangel, quien lamentablemente sufrió un aparatoso choque con su compañero, Antonio Briseño, que lo obligó a tener que salir de cambio apenas en su segundo partido como titular del Guadalajara en el Clásico Tapatío contra el Atlas, mismo que ganaron las Chivas por marcador de 4-1.

Debido a estos problemas, el Guadalajara habría vuelto a poner sus ojos en uno de los grandes deseos que tienen desde hace años, como es el portero del Club Santos Laguna, Carlos Acevedo, quien recientemente volvió de una larga lesión en el hombro que lo tuvo apartado cuatro meses de las canchas, y su reaparición la hizo contra el Club América en la Jornada 13 del Apertura 2023.

Si bien, el arribo de Acevedo al redil no es inminente, lo cierto es que es una posibilidad real, que pone en tela de juicio que portero sería el sacrificado si finalmente llega el arquero de Santos Laguna y la Selección Mexicana a las filas del Guadalajara para el Clausura 2024, con la intención de adueñarse de la portería rojiblanca.

¿Qué porteros saldrían de Chivas si Carlos Acevedo llega al Rebaño en 2024?

Óscar Whalley sería de los sentenciados si llega Carlos Acevedo (Imago 7)

En caso de que llegue Carlos Acevedo a Chivas, no queda duda que llegaría para ser el portero titular, y eso crearía un efecto dominó, en el que, alguien deberá salir para hacerle un hueco al portero también de la Selección Mexicana, para que sea el guardián del arco rojiblanco a partir de 2024, y el primero con posibilidades de irse sería Óscar Whalley.

El portero México-español no cuenta para Veljko Paunović, y lo más probable es que sea el primer sacrificado, en caso de la llegada de Carlos Acevedo. El que fuera portero de la Selección Española sub 21 no tiene espacio en el Guadalajara, y seguramente busque una salida para enero 2024, ante las nulas oportunidades del serbio para él.

Antes de chocar por accidente con Antonio Briseño, ‘Pauno’ había confiado en Raúl Rangel para ser el portero titular, y, si sigue con ese pensamiento, debería quedarse como el futuro de Chivas, o tal vez como el suplente de Carlos Acevedo. Si ha cumplido con ese papel mientras otros porteros desfilaban en el redil, debería poder hacerlo con Acevedo.

Este escenario dejaría a Miguel Jiménez como otro posible sacrificado ante la probable llegada de Carlos Acevedo. El portero de las Chivas se ha vuelto el objetivo número de las críticas para los aficionados por su nivel, y parece una situación de no retorno para el guardameta originario de Ruíz, Nayarit.

¿Qué pasará con el futuro de Eduardo García en Chivas?

Eduardo García tiene cada vez más difícil ser portero de Chivas (Imago 7)

Al igual que Raúl Rangel, Eduardo García ha esperado poder ser considerado para la portería de Chivas, pero, si llegase Carlos Acevedo, sus posibilidades de debutar se verían reducidas a prácticamente cero. Tiene mucha competencia y lo más viable sería continuar en el CD Tapatío, o buscar una salida de la institución rojiblanca, a la que ha pertenecido por muchos años.