Chivas logró una importante victoria de la Liga MX luego de haber remontado ante Necaxa por la jornada 13 del Apertura 2024. Sin embargo, Arturo Ortega puso paños fríos no solo por el objetivo de alcanzar la clasificación directa a la Liguilla, sino que también por la lesión que tuvo Roberto Alvarado en el primer tiempo.

La enfermería del conjunto rojiblanco no para de poner nuevas camillas debido a que en cada partido un elemento del Rebaño cae. Chicharito Hernández y la Hormiga González son las más sensibles porque el Guadalajara no tiene un suplente natural con experiencia en el primer tiempo, salvo que decidan utilizar a Teun Wilke. No hay que olvidarse que Gilberto Sepúlveda, central titular, y Antonio Briseño, primer suplente en la zaga de defensores, se encuentran lastimados.

Ayer, en el Estadio Akron, Chivas vivió los peores 10 minutos de todo el Apertura 2024 porque a los cinco minutos perdía por 1-0 y cuatro minutos después el Piojo Alvarado salió lesionado. Todo indicaría que sería un desgarro porque ni bien se sentó los médicos le pusieron hielo para desinflamar la zona afectada.

Roberto Alvarado salió lesionado frente a Necaxa. (Foto: IMAGO7)

Tras el partido Arturo Ortega se mostró feliz por el partido que llevó adelante, especialmente porque el Guadalajara no se dio por vencido cuando el resultado era adverso. A su vez, en conferencia de prensa mostró su preocupación por lo que sucedió con Roberto Alvarado debido a que es clave en el ataque rojiblanco.

Encuesta ¿Es sensible la baja de Roberto Alvarado en Chivas? ¿Es sensible la baja de Roberto Alvarado en Chivas? Sí No YA VOTARON 2 PERSONAS

“Evaluaremos la gravedad del problema de Roberto Alvarado, es un jugador importante para nosotros. Ya estoy pensando en el juego contra Puebla, estamos en la pelea por la clasificación directa”, comentó ante los medios de comunicación. Y agregó: “Es un jugador que pesa mucho en el equipo y espero que podamos contar con él”.

¿Cómo marcha Chivas y cuándo volverá a ver acción en la Liga MX?

Luego de la victoria contra Necaxa, el Guadalajara se posiciona en la séptima posición con 21 puntos y se encuentra a dos unidades de los puestos de clasificación directa a la Liguilla. El próximo juego del Rebaño Sagrado será el viernes a las 21:00 del Centro de México.