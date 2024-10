Chivas logró una importante victoria en la noche de ayer luego de haber superado por 3-2 a Necaxa en una enorme fiesta en el Estadio Akron. Luego de la victoria del Guadalajara, Eduardo Fentanes, técnico de los Rayos, se rindió por la calidad de los jugadores del Rebaño Sagrado, defendió a Arturo Ortega y reventó a Fernando Gago.

A lo largo de las últimas semanas el conjunto de la Perla Tapatía estuvo en los focos de todos los medios debido a que se dio la repentina salida del entrenador argentino, sumado a lo sucedido con Roberto Alvarado y su petardo contra los periodistas. Con el correr de los partidos, el equipo rojiblanco encontró paz con la victoria frente a Pachuca y ahora ante los de Aguascalientes.

Arturo Ortega empezó a encontrar un equipo que no solo piensa en ganar, sino que además responde ante la adversidad. No hay que olvidarse que frente a Necaxa comenzó perdiendo, lo dio vuelta y lo empataron de nuevo, por lo que Eduardo Fentanes destacó el juego del Guadalajara y afirmó los puntos de los que se deben cuidar los clubes de la Liga MX que nos los enfrentaron.

“Hoy es sorpresivo este arranque. El primer tiempo fue muy descendido porque este equipo buscó adelantar líneas de nueva cuenta y estábamos tratando de salir avante con cierto problema y Chivas maneja bien la pelota, Chivas tiene buen pie. Sabe jugar y encontrar los espacios, es un equipo que tiene desde hace años eso por el tipo de jugador que tiene”, comentó el entrenador de los Hidrocálidos en conferencia de prensa.

A su vez, no solo destacó el juego y la calidad de Chivas, sino que defendió Arturo Ortega y expuso a Fernando Gago. “Del profe Ortega, se lo dije en la cancha, le dije que qué bueno que un mexicano esté a cargo de Chivas, un mexicano de casa además. Entre más técnicos mexicanos trabajemos, el futbol mexicano se beneficiará de eso”, comentó.

Y agregó: “No somos técnicos que estemos de paso nada más, para engrandecer el currículum o ganar algún dinero. Somos técnicos que queremos aportar, desarrollar jóvenes, que nuestro futbol mejore. Casi todos tenemos muchos años en esto, eso debería tener un valor de mucho más peso a la hora de tomar las decisiones de quiénes toman los proyectos. Pero bueno, son decisiones de los dueños”.

Arturo Ortega dejó mensaje para Fernando Gago

Luego de la victoria ante Necaxa, Arturo Ortega volvió a cargar contra Fernando Gago al marcar que hace dos años no estaban remontando partidos. “Me llena de satisfacción que hayan remontado”, afirmó. Y agregó: “Si mal no recuerdo, este equipo tenía un año y medio de no remontar. Hoy se dio y bueno, muy contento”.