Arturo Ortega, entrenador interino de las Chivas de Guadalajara, compareció este martes a la conferencia tras la victoria 3-2 sobre Necaxa. Los rojiblancos dieron una vertiginosa voltereta al marcador en la segunda parte para hilar triunfos tras la huida del cuerpo técnico de Fernando Gago. El timonel tapatío no perdió la ocasión de tirarle un dardo a la gestión del argentino al desbloquear un logro.

El estratega emergente del Rebaño Sagrado platicó con los medios tras la centellante remontada sobre los hidrocálidos. Esto, luego de los goles de Cade Cowell (50′), Ricardo Marín (55′) y Víctor Guzmán (59′) en un intervalo de nueve minutos, que eclipsaron por completo al rival. Ortega arrancó su interinato con un triunfo 0-2 en su visita a Pachuca y ahora, visitará el fin de semana a Puebla.

El Guadalajara tiene la misión de clasificar directo a la Liguilla en este Apertura 2024, a pesar de la huida de Gago. Ortega reconoció que “ese es un objetivo que desde un inicio se planteó el equipo y la sensación, pues es magnífica. Porque, aparte pues la respuesta que da el equipo después de ir abajo, me deja muy tranquilo“. Así, preparó a la audiencia para lanzar su dardo a la gestión del argentino.

El timonel interino de las Chivas afirmó que “me llena de satisfacción que hayan remontado“. Ortega emitió la advertencia de su proceso al aseverar que “si mal no recuerdo, este equipo tenía un año y medio de no remontar. Hoy se dio y bueno, muy contento”. Pues, los tapatíos no lograban darle vuelta a un marcador adverso desde el 22 de abril de 2023. Los rojiblancos sufrieron un gol de Uriel Antuna (37′) que respondieron en la segunda parte Víctor Guzmán (53′) y Ronaldo Cisneros (75′). Así, sellaron la victoria sobre Cruz Azul en el Estadio Akron por la Jornada 16 del Clausura 2023. Exactamente, un año y medio.

Arturo Ortega platicó de sus variantes claves en el triunfo

El entrenador interino de las Chivas fue consultado sobre los cambios que efectuó este martes en el Estadio Akron. Ortega reconoció sentirse: “Muy feliz, porque han creído en el cuerpo técnico. Han creído en los matices que hemos querido proponer y no puedo decir algo que no se ve a la luz, que el equipo está bien, que el equipo tiene sed de estar en la liguilla directo. Yo sé que es paso a paso, pero hoy me demostraron que están para eso, para mi fue un gran partido con Necaxa, pues a su idea nos planteó un buen partido y estamos para hacer grandes cosas”.

Ortega ingresó a Víctor Guzmán (9′) para reemplazar al lesionado Roberto Alvarado. Para el inicio del complemento dio entrada a Yael Padilla y Cade Cowell (46′), en lugar de los defensivos Luis Gabriel Rey y Omar Govea. Al final, para cerrar el partido, metió a Pável Pérez e Isaác Brizuela (90+1′) por Fernando Beltrán y Ricardo Marín, quien recibió la ovación del público. Sus primeras tres variantes anotaron o participaron en cada uno de los tres goles.

¿Qué dijo Arturo Ortega sobre quedarse como técnico en Chivas?

El director técnico interino del Guadalajara fue cuestionado sobre sus intenciones de quedarse como fijo en el Rebaño Sagrado. La respuesta de Arturo Ortega fue tan obvia como inteligente. Refirió a los medios que “a mi me dijeron que agarrara el equipo. Yo estoy preparado, como lo he dicho siempre, estoy preparado para la oportunidad. Sigo trabajando, estoy dando un servicio al club y si tengo la responsabilidad ahorita. Yo saliendo de aquí también voy a plantearme el partido que voy a tener en tres días, rápidamente y ahorita soy el técnico“.