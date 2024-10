Fernando Beltrán tuvo otro sólido desempeño en el mediocampo de las Chivas de Guadalajara, que sellaron una épica remontada. Los rojiblancos se impusieron 3-2 sobre Necaxa en la Jornada 13 del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX, en el Estadio Akron. El Nene reaccionó a la actualidad del plantel tras la huida del cuerpo técnico de Fernando Gago y lo tundió con todo.

El estelar volante del Rebaño Sagrado platicó con la transmisión para Estados Unidos a través de Telemundo Deportes. Beltrán, todavía sobre el césped del Gigante de Zapopan, reconoció que “el no dejar de creer, porque estábamos jugando bien a pesar que íbamos perdiendo. Digo, fue una desatención en balón parado. Pero, creo que el equipo a pesar del gol se mantuvo bien, dominamos todo el encuentro y eso es lo importante“.

El Nene Beltrán insistió en que “el creer. El trabajo que hemos hecho como equipo, lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido y no queremos estar en el hoyo, la verdad. Esa es la realidad, no queremos pasar malas noches, no queremos llegar a casa descontentos, enojados, frustrados, porque no ganamos. Entonces, esa es la parte importante que no está sacando a flote y eso es lo bueno“.

El mediocampista del Guadalajara fue consultado por la actualidad del plantel tras la partida de Fernando Gago. La respuesta de Beltrán fue intensa, precisa y tundió al extimonel rojiblanco. Refirió a Telemundo Deportes, que “más que nada por el tema de cómo se sintió pegado el equipo. El tema que sentimos que no fuimos valorados. Pero, míranos, creo que fue mejor que se fuera; el equipo se ve bien, disfruta dentro del campo y eso es lo más importante. Al final las cosas se nos están dando y eso es bueno”.

Fernando Beltrán tuvo una complicada primera parte frente a Necaxa (IMAGO7)

El objetivo de Chivas para Fernando Beltrán

El mediocampista de las Chivas, en cuanto a la posibilidad de alcanzar el boleto directo a la Liguilla, por la cercanía actual con esos puestos, fue claro. El Nene Beltrán advirtió que “no voy a hablar de más. Simplemente nos lo propusimos: Seis finales. Llevamos dos, vamos por Puebla. No sabemos qué pueda pasar, pero estamos muy concentrados en el partido que sigue“.

Beltrán Cruz añadió a Telemundo Deportes, que “no voy a decir para qué esta este Guadalajara. Simplemente, dentro lo sabemos y es lo que más importa. Que adentro sepamos lo que somos, lo que valemos como equipo y lo estamos demostrando, con lo que se ve dentro del campo. Al final, transmitir a la gente que estamos con ellos y que defendemos esta institución a muerte”.