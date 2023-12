Chivas de Guadalajara no ha pasado por momentos sencillos en las últimas semanas, luego de la salida de Veljko Paunovic. El timonel serbio se marchó por diferencias con el club tras los casos de indisciplina, por lo que ahora el Rebaño Sagrado se prepara para concretar el fichaje de Fernando Gago.

El entrenador argentino no cuenta con una larga trayectoria en los banquillos, pero es el máximo candidato para sumarse a Chivas de Guadalajara. Fernando Gago pasó por Racing y Aldosivi de su país, donde pudo conquistar dos títulos locales que le han permitido crecer en sus últimos años.

Si bien el Rebaño Sagrado decidió poner punto final al ciclo de Veljko Paunovic y pasar la página de los indisciplinados, lo cierto es que Fernando Gago no sería muy distinto al serbio en ese sentido. El argentino no se caracteriza por ser el más flexible y esto podría ser un nuevo problema para el club.

Y es que durante su paso por Racing, Fernando Gago se mostró poco flexible con los temas de indisciplina que presenció en Avellaneda. El candidato para el banquillo de Chivas de Guadalajara tuvo mano de hierro con los implicados y no dio marcha atrás en las decisiones que tomó en ese sentido.

¿Qué hizo Fernando Gago en Racing?

Fernando Gago estaría muy cerca del banquillo del Rebaño

Fernando Gago se mostró muy molesto con actitudes de un par de elementos de Racing. El director técnico reprochó el mal rendimiento y actos de indisciplina de Edwin Cardona y Leonel Miranda, jugadores a los que decidió separar de la plantilla de la Academia de manera indefinida.

Los motivos tuvieron que ver con el descuido personal de ambos jugadores en los entrenamientos, además de no seguir el plan de alimentación. Todo esto generó molestias en Fernando Gago, que al ver la falta de compromiso de Cardona y Miranda no tuvo más remedio que borrarlos.

“He estado jugando en Europa siete años y no he visto ningún jugador que tenga sobrepeso. ¿Vos ves algún jugador con sobrepeso o en una mala forma física? No”, explicó Fernando Gago en su momento, a propósito de las decisiones que tomó con los dos jugadores castigados en Racing.

Es por eso que su llegada a Chivas de Guadalajara representa un enorme reto de cara al Clausura 2024. Y es que el Rebaño Sagrado cuenta con una buena cantidad de antecedentes relacionados con casos de indisciplina, por lo que la mano de hierro de Gago repetiría la situación vivida con Paunovic.

¿Por qué no ha firmado con Chivas?

Fernando Gago podría ser el nuevo DT de Chivas

Fernando Gago parece bastante cerca de concretar la incorporación a Chivas de Guadalajara, pero todavía no ha firmado su contrato con el club rojiblanco. Según el periodista José María Garrido, el argentino desea contar con un cuerpo técnico de cuatro auxiliares pero el Rebaño Sagrado solo aceptaría dos.

“Chivas estaría dispuesto a darle cabida solamente a dos de estos auxiliares, pues si llega a Guadalajara, Gago tendrá como auxiliar institucional al argentino Claudio Arzeno, debido al conocimiento que este tiene del fútbol mexicano y ha acompañado al técnico en turno en el 2023”, expresó el comunicador en Claro Sport.