Javier Chicharito Hernández, refuerzo de las Chivas de Guadalajara, reportó el lunes a los entrenamientos para este Torneo Clausura 2024. Ahora, la mayor intriga que rodeaba a todo el entorno del chiverío se centraba en cuándo debutará el goleador histórico de Selección México. Bueno, un reporte del periodista Sergio Dipp reveló las fechas y partidos para el probable regreso del delantero a las canchas de la Liga MX.

El flamante fichaje del Rebaño Sagrado, quien regresa al redil después de casi 14 años de carrera en el exterior, se presentó en una gala fastuosa. La afición repletó las instalaciones del Estadio Akron para recibir al Hijo Prodigo y seguramente, hará lo mismo cuando debute en su casa. Una fecha que fue aclarada por el comunicador de la cadena Espn y amigo del jugador en el más reciente episodio del programa Futbol Picante.

Sergio Dipp, periodista de Espn, soltó una nueva exclusiva sobre Chicharito que dejó atónito al polémico Alvaro Morales en la mesa de Futbol Picante. El amigo íntimo de Hernández Balcázar inició su intervención al referirse a la ausencia de José Juan Macías en el partido de este martes frente a Toluca. Opinó que “no me gusta que hoy el Guadalajara siente a JJ Macías, no me gusta. (Está sentido de una lesión) Dice Jesús (Bernal en su reporte) y también la rotación“.

El comunicador de Espn advirtió que “si hoy lo único que tienes es (Cade) Cowell, les urge que vuelva el Chícharo, les urge. ¿Cuándo vuelve? Hermanos, está ya es más información que opinión: Primera quincena de marzo, vuelve el Chicharito a la cancha“. Francisco Gabriel de Anda le consultó: “Para dejarlo en claro. A partir de marzo, ¿ya es elegible?“. A lo que aseveró que “juega. Sí, totalmente. Ya está entrenando“.

Sergio Dipp es amigo íntimo de Chicharito y fue quien dio en exclusiva su vuelta a Chivas (Instagram)

¿Cuándo debuta Chicharito con las Chivas en Liga MX?

El polémico Álvaro Morales señaló en el programa Futbol Picante, que su “primer partido: América“. Lo que fue desmentido parcialmente por Sergio Dipp, quien acotó: “No necesariamente, fíjate. Lo que yo sé, yo casi lo del Clásico (Nacional) te lo doy por un hecho“.

Dipp agregó que “el mejor escenario es contra Cruz Azul, por eso te digo que es la primera quincena de marzo. Abran esa ventana, para el regreso del Chícharo a la cancha“. Aseguró que dentro del calendario de Chivas, “primer juego de marzo: Cruz Azul, hay posibilidades, pero menos. León es el segundo partido, crecen las posibilidades y luego, América“.

El periodista de Espn insistió en la mesa de Futbol Picante que “el Chícharo va a regresar a las canchas en la primera quincena de marzo. Ya está entrenando, obviamente ya pasó las pruebas físicas y médicas, pero para jugar: primera quincena de marzo“. A lo que Paco Gabriel de Anda desató su ilusión al advertir que “es un jugador con estrella, toda su carrera lo ha sido y puede ser no (que vuelva en marzo). La historia perfecta, que regrese con América y haga gol. Puede ser“.

Ricardo Ferretti intervino para señalar que la ausencia de “Macías no es rotación, es mentira que sea rotación. Es cuidado, porque después de tanto tiempo sin jugar, el tener varios partidos seguidos, tiene molestias y se puede tener una recaída“. Por lo que recordó el Tuca que “el mismo punto en que va a tener que entrar el Chicharito después de dos partidos, a ver cómo nos va“.