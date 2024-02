Víctor Guzmán, capitán de las Chivas de Guadalajara, fue pieza clave el sábado para sellar la victoria 2-1 sobre FC Juárez en el Estadio Akron. Su gol en el segundo tiempo guió a los tapatíos a encadenar su tercer triunfo al llegar a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX. El mediocampista se confesó tras el épico festejo “Vaquero” que hizo con Cade Cowell, luego de la anotación en la que se combinaron.

El Rebaño Sagrado concretó el sábado su cuarta victoria seguida en todas las competiciones, para confirmar el gran momento de los tapatíos. Se impusieron sobre los Bravos, gracias a los goles de Antonio Briseño (33′) y del Pocho Guzmán (76′). Ángel Zaldívar (90+9′, de penal) descontó por Juárez. Los rojiblancos ultiman detalles entre domingo y lunes en Verde Valle, para recibir al Hamilton Forge FC en la vuelta de la Concachampions 2024.

El Pocho Guzmán platicó con Chivas TV, aún sobre el césped del Gigante de Zapopan, en donde reconoció que “sí, era muy importante el ganar. El seguir refrendando lo que veníamos haciendo desde que empezó el torneo. Sabíamos que así iba a ser“. Los rojiblancos encadenan triunfos tras un inicio titubeante con dos empates y un revés (1-0 ante Tigres UANL) en la Jornada 2.

El capitán del Guadalajara advirtió que “nos estamos ganando un respeto y eso hay que ir haciéndolo saber también, cada fin de semana, entre semana. Porque estamos haciendo las cosas muy bien. No hemos ganado nada, apenas está empezando esto, tenemos que seguir adelante. Pero es un paso importante para nuestro futuro y lo que tenemos planeado“.

Víctor Guzmán desestimó hablar de forma individual

El mediocampista de las Chivas refirió en la plática que “cada vez, en lugar de lo individual, siempre lo he dicho, para mi es más importante lo colectivo. No es un juego de tenis, que depende no más de una persona, depende de si mismo. Sino que depende de todos para un buen funcionamiento. Entonces, contento, por poder ayudar a mis compañeros, porque las cosas se estén dando y vamos a seguir por ese camino“.

Guzmán, aún sobre el césped del Estadio Akron, aseveró con el liderazgo del capitán rojiblanco, que “no hemos ganado nada. Pero, poco a poco se van formando los castillos, de ladrillo en ladrillo. Entonces, eso es lo que estamos construyendo el día de hoy, paso a paso. Seguir elevando el nivel personal y grupal para que esto siga funcionando“.

Pocho Guzmán habló del festejo “vaquero” con Cade Cowell

El volante de las Chivas, en cuanto a las rotaciones del plantel, refirió que “todos tienen la confianza, ya lo vimos. Los que no vienen jugando les puede tocar iniciar. Así es, esto es futbol, hay sobrecargas también, es normal; porque siempre estamos dando lo mejor. Entonces, también los compañeros que hoy no les toque entrar tienen que dar lo mejor de si para que haya una competencia interna muy sana dentro del grupo y afrontar estas dos competencias de la mejor manera y poder ganar los dos títulos en los dos torneos“.

La última pregunta que le hicieron a Víctor Guzmán, desde el palco de Chivas TV, se refirió al épico festejo “vaquero” que se aventó con Cade Cowell. El medio, en la jugada de su gol, habilitó al extremo por izquierda cuyo disparo fue repelido por portero Sebastián Jurado. El rechazo quedó de nuevo a los pies de Guzmán, quien sólo tocó el balón a la red para celebrar su tercer gol en los últimos dos partidos. El festejo con Cowell causó sensación, por lo que reveló si hubo alguna planificación previa para la celebración. El Pocho Guzmán confesó entre risas, que “no, fue improvisado. Lo subí a dar una vueltita en el caballo“.