Chivas vs. América: El deseo de Veljko Paunovic de cara al Clásico Nacional de la Liga MX

Enfrentar al América nunca será un partido más. Es por eso que Veljko Paunovic prepara cada detalle para que Chivas de Guadalajara logre la victoria y mejore su situación en el Torneo Apertura 2023.

Al margen de los aspectos tácticos que el Rebaño Sagrado debe mejorar para superar a las Águilas, Paunovic tiene el deseo de protagonizar un partido que sea atractivo al ojo de los aficionados.

“Nosotros nos posicionamos como un equipo que quiere ganar, disputar el partido. Buscamos un partido atractivo, que a los aficionados les dé orgullo y el sentimiento que les dimos la última vez que estuvimos aquí“, dijo Paunovic.

El serbio, además, considera que no es prudente hablar del arbitraje. “Hay cosas fuera de nuestro control y no pretendemos involucrarnos. No queremos meter presión a los árbitros, es un partido que ya lleva suficiente carga para todos”.

¿Cuándo es el Clásico Nacional?

Chivas de Guadalajara jugará ante el América este sábado 16 de septiembre, desde las 21:10 horas en el Estadio Azteca, donde esperan reencontrarse con la victoria tras dos derrotas consecutivas.