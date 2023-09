Chivas vs. América: Las Águilas saldrían con un cambio de último momento en su alineación

Por la Jornada 8 del Apertura 2023, las Chivas de Guadalajara visitarán al Club América con la intención de cortar su racha de dos derrotas consecutivas. Por su parte, aunque comenzaron el certamen con dudas, las Águilas levantaron vuelo en sus últimos compromisos.

Por el lado del Rebaño, Veljko Paunovic no presentaría demasiadas sorpresas en la alineación para el Clásico Nacional, más allá de que dos jugadores importantes se quedarían afuera. En América, las lesiones han complicado mucho más los planes de André Jardine.

Aunque han recuperado a importantes jugadores como Jonathan Rodríguez, Alejandro Zendejas y Henry Martín, las Águilas sufren en su zaga central. América tiene lesionados a Néstor Araujo, Israel Reyes y en el último entrenamiento también se resintió Sebastián Cáceres.

Igor Lichnovsky tendría su debut inmediato en el Clásico Nacional

Lichnovsky sería titular ante Chivas a pesar de ser un fichaje muy reciente (Imago7)

Ante este panorama, Jardine debería de echar mano de su flamante fichaje, Igor Lichnovsky, quien acordó esta semana su llegada desde Tigres UANL. Aunque casi no ha entrenado con sus compañeros, el zaguero debería de saltar al campo para estrenarse antes de lo esperado. La otra opción sería conformar una zaga algo improvisada y juvenil, con Ramón Juárez y Emilio Lara.

Henry Martín a la banca

En conferencia de prensa, André Jardine explicó la situación de su goleador, Henry Martin: “Está apto para entrenar y jugar. No quiero dar información a Chivas, porque la variante de jugar con dos delanteros es importante usada en algunos momentos y no es bueno anticipar en una situación. Henry estará, no de inicio, pero estará en el partido”, explicó.