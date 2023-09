Las Chivas de Guadalajara no solo con el equipo más importante del futbol mexicano, también el más querido y por lo tanto el que tiene más aficionados tanto en suelo azteca como en Estados Unidos, pero esta situación a muchos seguidores y comunicadores, sobretodo en años recientes, les ha carcomido sus emociones porque quieren poner a la par de los rojiblancos a equipos como Tigres o Monterrey.

De manera inexplicable, dos de los clubes menos importantes en el país, por el impacto mediático y el gusto entre los seguiremos del balompié nacional, han sido comparados con los equipos grandes como el Rebaño Sagrado y tiene sentido por los títulos que han logrado las escuadras regias a partir del 2010, cuando verdaderamente comenzaron a aparecer en el mapa de la Liga MX.

No obstante, a más de una década de la mejor época de su historia tanto felinos como Rayados siguen muy lejos de si quiera igualarse con un equipo como Chivas que está más cerca de los 120 años de historia que de perder un ápice de su grandeza como lo quieren hacer notar, ahora los mismos comentaristas del norte del país que se jactan de tener la verdad entre sus manos.

Se lanzan contra la grandeza de Chivas: Piden respeto para Tigres y Rayados

Al respecto, el comunicador Miguel Arizpe, uno de los fans declarados de Tigres de la UANL publicó en el portal Mediotiempo sus argumentos para de denostar la importancia que tiene Guadalajara en el futbol nacional, pues su mayor escozor proviene de que en 30 años han ganado 3 títulos, mientras que los universitarios y Monterrey ha acumulado títulos en años recientes, lo cual tampoco debe pasar por alto que hace 30 años ambas escuadras no representaban nada más que ser unos animadores y ahora también lo son, pero con campeonatos a cuestas porque en porcentaje de afición en México, solo le importan a alrededor del 4% de los que siguen el balompié azteca.

“De Chivas es difícil hablar. Es un equipo altamente mediocre, con apenas 4 Ligas en 53 años (80 torneos) y algunos le siguen llamado “grande”. El Rebaño es el más popular, eso sí, incluso más que el Ame. Tanto en México como en EU, pero grande, sólo los de Coapa. Con todo respeto, sobre todos a los viejitos que no evolucionan, seguir diciendo que Cruz Azul y Pumas siguen siendo grandes porque hace 40 años eran buenos, es terquedad y estupidez. Dicen que Tigres no lo es. Lo argumentan con: “Es que es sólo una buena era de 12 años”, y ok, les compramos ese argumento”, fue parte de lo que escribió Arizpe.