Los rumores que surgen desde los medios de comunicación tienen sin cuidado a Fernando Gago y a todo Chivas, por lo que el entrenador argentino respondió con ironía al ser cuestionado si mandó a espiar al América con drones ante del Clásico Nacional de la Concachampions 2024.

Las Águilas se encuentran en la ciudad de Guadalajara desde el fin de semana pasado para preparar su choque con el Rebaño de media semana, en donde aparecieron algunos drones en la práctica azulcrema, por lo que comenzaron rumores de que fueron enviados por gente del conjunto rojiblanco.

Al ser cuestionado sobre esta teoría, Fernando Gago negó rotundamente estar para ese tipo de rumores sin sentido, detallando que desde temprano estaba trabajando en Verde Valle junto a sus futbolistas para afinar detalles previos al primer episodio del Clásico del semestre.

“¿Ah, sí? No sabía, no tenía ni idea. Desde las once de la mañana estamos aquí. No estamos para entrar en esas cosas. De parte nuestra, no existen”, respondió de manera irónica el estratega sudamericano en conferencia de prensa.

El Guadalajara se enfrentará en tres ocasiones a las Águilas en los próximos 10 días, por lo que desean conseguir una ventaja en la cancha del Estadio Akron para cerrar la serie por el pase a los Cuartos de Final de la Concachampions 2024 en la cancha del Estadio Azteca.

¿Cómo vive su primer Clásico Nacional en México?

“La primera oportunidad que me toca enfrentarme, sé lo que se vive en un clásico de estas características. Cada partido, cada clásico tiene su condimento y es lógico y normal la ilusión y emoción del hincha, eso lleva a un nivel de concentración y entusiasmo, de pasarse de energía previo al partido y tenemos que llegar lo mejor posible a la hora del inicio”.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. América de Concachampions?

El Guadalajara comenzará con los partidos de matar o morir contra las Águilas, por lo que el primer episodio de los choques por la Concacaf será el próximo miércoles 6 de marzo en la cancha del Estadio Akron, duelo que arrancará en punto de las 21 horas.