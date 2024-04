Todos los delanteros que han pasado durante la última década por las Chivas de Guadalajara deben de haber soñado con emular aunque sea una parte de todo lo que hizo Chicharito Hernández con la playera rojiblanca. Uno de ellos es Érick Torres, quien supo ser una gran promesa del futbol mexicano, aunque luego su carrera se diluyó poco a poco.

En diálogo con Récord, el “Cubo” recordó sus días en Verde Valle, siendo un niño que aspiraba llegar al primer equipo del Rebaño. Allí, claro, se destacaban glorias como Omar Bravo y Chicharito Hernández, quienes eran admirados por los más jóvenes.

“Cubo” Torres, un fanático más de Chicharito

Así como los aficionados se emocionan actualmente con Chicharito Hernández, lo mismo le sucedía a Érick Torres: “En Chivas no me tocó compartir con él. Me gustaba mucho quedarme a ver los entrenamientos de Primera División, recuerdo que a veces en Educare (Escuela de Chivas) llegaba tarde a clases por quedarme a ver los entrenamientos; ver cómo entrenaba ‘Chicharito’ y Omar Bravo, pero no conviví con él en entrenamientos”, recordó el “Cubo”.

“Cubo” Torres jugó en el Tri y compartió con Chicharito (Imago7)

Más tarde sí que el canterano rojiblanco cumplió su sueño y pudo estar a la par de una leyenda como Chicharito Hernández, máximo goleador en la historia del Tri: “Fue en Selección Mexicana con Miguel Herrera cuando pude compartir un poco más. Le aprendí mucho en los entrenamientos, cómo trabajaba y se quedaba a la definición”, recordó Torres.

¿Otro sueño a cumplir? Regresar a Chivas para compartir con Chicharito

“Fue un sueño hecho realidad, tengo mucho que no habló con él, pero es un ídolo; es un referente del futbol mexicano. Ahora que regresó está aportando bastante, ojalá que, si antes no me tocó compartir vestidor con él, ahora me toque; que yo regrese a Chivas para estar con él”, dijo Érick Torres en la misma entrevista, sobre sus ganas de volver a vestir la playera del Rebaño.

Érick Torres sueña con volver a jugar en el Rebaño (Imago7)

Cabe destacar que en la actualidad, el Cubo Torres afronta una sanción por doping positivo que lo tiene alejado de las canchas. Por tal motivo, el exatacante del Rebaño se las ingenia con un curioso empleo para subsistir mientras se resuelve su caso.