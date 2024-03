Erick Torres fue notificado de haber arrojado positivo en un control antidopaje realizado el 15 de noviembre. El futuro de ‘El Cubo’ sigue en el aire tras su primera audiencia mientras la incertidumbre no deja de atormentar al futbolista surgido de las Chivas, quien vive un calvario en el futbol de Costa Rica desde que le notificó esta noticia.

Todo se originó cuando Torres recibió un pisotón durante un entrenamiento con el equipo Guanasteca antes de un juego importante para las aspiraciones del club, razón por la que ‘Cubo’ no se sometió a ningún tratamiento tradicional con tal de no perderse dicho partido.

Además, el delantero ya era sondeado por el Herediano para hacerse de sus servicios, por lo que acudió a un podólogo, quien le recetó una crema de nombre Neobol, tratamiento muy popular en Costa Rica para curar heridas y quemaduras. Sin embargo, este ungüento contiene Clostebol, sustancia prohibida y por la que dio positivo.

‘Cubo’ Torres rompió el silencio tras acusación de dopaje

“He tenido altas y bajas en mi carrera, pero sin duda es uno de los momentos más fuertes que me ha tocado vivir. Es uno de los momentos que más me ha hecho crecer y sí, se podría decir que es de los momentos más complicados, he perdido finales, pero este sí me tiene un poco más ansioso. A mí siempre me han inculcado el tema del antidopaje o de las apuestas y en mi consciencia está lo que hemos expuesto ante la Comisión de Antidopaje, lo que expusimos en las audiencias con nuestra defensa es eso que nunca se busca la intención de sacar provecho ante los rivales o ser mejor por cosas extra cancha para sacar ventaja, es una cosa que no es así y por eso me siento tranquilo de la conciencia, mi alma está tranquila porque nunca haría algo por dañar el deporte o por querer sacar ventaja sobre los rivales”, dijo ‘El Cubo’ a ESPN.

El atacante de 31 años sigue a la espera de una resolución por parte de las autoridades costarricenses en materia, mientras tanto, sigue en vilo junto con su familia.

Erick Torres dijo sufrir ansiedad mientras espera la resolución

“Obviamente son cosas que no las esperas, al inicio fue un proceso tranquilo estuve muy apegado a mi familia, con mi esposa y tratando de mantener la calma. Por ahí, estas últimas dos semanas han sido de incertidumbre y de ansiedad con ganas de recibir las respuestas, pero fue una noticia fuerte y he tratado de sacar el lado más bueno de la historia, sacarle el provecho necesario para seguir creciendo”, comentó al citado medio.

‘Cubo’ dijo confiar en la justicia del país tico, pues él solo creyó en los médicos que le recetaron dicho tratamiento, además de que fue mínima la cantidad que encontraron en su cuerpo de esta sustancia prohibida.

“Estamos buscando que la Comisión de Antidopaje ya dé una respuesta porque brindamos todo lo necesario como resultados de Estados Unidos, imágenes, entrevistas de la gente que estuvo involucrada y testimonios de doctores internacionales que respaldan nuestra postura para tratar de que esto se solucione rápido y la Comisión sigue en investigación y las ganas es de que se agilice, ya tienen todo en sus manos para dar una respuesta. Este tiempo que paré no me lo regresa nadie, claro que está en juego mi contrato, mi estabilidad emocional, claro que está en juego el alimento de mi familia. De esto es lo que vivo y dependo mucho de que salga una respuesta pronto para que pueda seguir avanzando”, sentenció.