Chicharito Hernández ingresó al campo por primera vez enfundado en el uniforme del Guadalajara luego de 13 años 10 meses y 22 días. Su anhelado regreso por fin se consumó y ahora será cuestión de que tome ritmo de juego para intentar alcanzar su mejor versión posible y se convierta en la solución a los problemas ofensivos del Rebaño Sagrado.

Hernández Balcázar entró a los 87 minutos en sustitución de Fernando Beltrán y solo tres minutos después tocó su primer balón en una jugada intrascendente que, sin embargo, por poco le cuesta muy caro. Y es que Nathan Silva de inmediato se abalanzó sobre él para cometerle una falta y así ganarse la tarjeta amarilla.

La acción del jugador de los Pumas ha sido severamente criticada debido a que, desde lejos, se apreció una mala intención y alevosía que hacen dudar sobre la ética del defensor, pues el golpe fue directo a la pierna donde recién se operó la rodilla tras la dura lesión que sufrió a mediados del año pasado y lo mantuvo fuera de acción.

Esto dijo Brailovsky sobre entrada de Nathan sobre Chicharito

“Primero es la parte emocional que juega desde mi lado para demostrar al rival que ‘estoy acá y no te voy a dejar pasar aunque vengas de una lesión‘, la segunda es demostrar a mi público que no voy ganando pero voy a demostrar que me voy a romper lo que sea por mi camiseta. Pero la lógica indica que a nivel profesional tienes que ser responsable de cuidar también al rival y no ir a pegarle de donde sabes que viene una lesión cuando el partido prácticamente esta resuelto”, analizó Ruso Brailovsky en FOX Deportes.

El video bien podría solo mostrar una percepción desde fuera de esa realidad, pero el exjugador y entrenador del América descartó que Silva por supuesto que sabía cuál era la lesión sufrida por Chicharito.

“Todos los rivales saben de dónde viene de ser operado”

“Si no pensó, debería pensar porque de esta lesión se viene hablando en México hace meses y todos los rivales saben de dónde viene de ser operado, pero la lógica indica que debo pensar contra quién juego y no hay jugador actual que no sepa a quién se v a enfrentar y si viene o no de una lesión, con las redes sociales, televisión o cámaras que hay”, comentó.

Y es que según la teoría de El Ruso, los futbolistas en la actualidad saben que están bajo escrutinio público constante, al tal grado que incluso al hablar se cubren la boca, por lo que desde su percepción, por supuesto que Nathan sabía lo que hacía.

“Hoy hay muchas cámaras y todo está cuidando si hablan al árbitro, si alguien comete un error o da un trompazo, se va expulsado, desde que tengo uso de razón eso no pasaba en mi tiempo, antes había codazos, alfileres y de todo, ahora todos quieren pintarlo como que son santos y tienen una aureola. Lo hacíamos en el barrio, no digo que está bien o esté mal, yo he hecho cosas de las que no me avergüenzo, llegué a pensar que en su momento me servían para ganar, ahora quieren ser todos bonitos”, puntualizó.