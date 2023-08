Chivas se prepara para el enfrentamiento ante FC Juárez por la jornada cuatro del Apertura 2023 de la Liga MX. Por otro lado, previo al juego que tendrán ante los Bravos, Alexis Vega confesó uno de los peores temores que tuvo luego de haberse lesionado nuevamente la rodilla.

A lo largo de toda su carrera al Gru le ha faltado esa extra que lo diferencia a los jugadores en momentos importantes. Es por esto que los aficionados lo han criticado por no estar cuando el equipo necesita de él para ir a definir o revertir un resultado adverso.

Por otra parte, en diálogos con TUDN, Alexis Vega comentó lo difícil que fue para él dar pelea tras lesionarse nuevamente su rodilla. Es más, en diálogos con Karina Herrera confesó que pensó que podía llegar ante de lo esperado el retiro.

“Fue algo complicado porque el torneo pasado viví algo similar, no sabía qué iba a pasar, si necesitaba otra cosa, descanso, pero bueno después me hacen radiografía, estudios, me sale que estaba desgastado el cartílago, no tanto el golpe, sino de mi rodilla”, comentó.

Y agregó: “Me pasó por la cabeza (que el retiro pudiera llegar antes de tiempo). ¡Uta, otra lesión, otra cirugía! Es algo complicado, pero soy fuerte. Sabemos que estas cirugías pueden acortar la carrera de un jugador, estoy tranquilo, contento, estoy sano y aprovechar lo máximo el tiempo que me quede”.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2023?

Luego del parón por la Leagues Cup 2023, todos los clubes mexicanos se prepara para ver acción en el Apertura 2023. Debido a esto Chivas regresa a FC Juárez el próximo sábado en la Frontera por la jornada cuatro.