Chivas tuvo un gran comienzo en la Liga MX luego de haber hilvanado tres victorias concecutivas en el Apertura 2023. Por otro lado, no solo habla con los partidos que gana, si no que también lo hace con las estadísticas que tiene en el balompié nacional con las que impone miedo sobre el América.

No hay dudas de que el Guadalajara se ha convertido en uno de los grandes animadores del balompié nacional. Desde el subcampeonato ante los Tigres, el equipo de Veljko Paunovic no ha parado de dar buenas alegrías tras mantenerse invicto en el campeonato.

Por otro lado, Chivas no solo no da de qué hablar por el juego que lleva adelante, si no que además lo hace con las estadísticas que mantiene desde el fase regular del Clausura 2023. Según lo informado por Hora del Futbol, el Rebaño Sagrado mantiene un invicto de seis victorias, por lo que se llevó 18 puntos de los 18 posibles.

Foto: TW / Hora del Futbol.

Por otra parte, los hermanos de Ciudad de México, América, ha sumado apenas 11 unidades, aunque adeuda un encuentro. No quedan dudas de que en la actualidad quien manda es el conjunto de Guadalajara.