Chivas Guadalajara se encuentra en plena negociaciones para realizar una serie de fichajes para el Apertura 2023 de la Liga MX, luego de que haya perdido la Final ante Tigres. Por otra parte, mientras se habla mucho del interes por Luis Chávez, Jesús Martínez, presidente de Pachuca, marcó el motivo por el que jugador se aleja del Rebaño Sagrado.

Sin duda, la noticia por el sondeo del Rebaño Sagrado por el mediocampista de los Tuzos fue una verdadera bomba porque el Guadalajara se dirigia por una de las grandes joya del balompién nacional. A esto se le suma que habría enviado una oferta de seis millones de dólares por él.

Con el correr de los días Alexis Ramírez informó que América, Rayados y Tigres también estaban interesados por el futbolsita y que Pachuca quería al menos de 10 millones de dólares. A su vez, Jesús Martínez habló con Excelsior y desmintió que haya una oferta de Chivas por Luis Chávez y marcó el objetivo que tiene el jugador.

“Hasta el momento no hay nada con Chivas porque el sueño de Luis (Chávez) es ir a Europa como lo hemos dicho muchas veces. Imagínate, hace unos meses rechazó una oferta por el 60 por ciento más de lo que ofrece Chivas, (13 millones de dólares) y no se quiso ir. Entonces, el objetivo tanto de él como de nuestra parte es lograr que vaya al Viejo Continente, y si no se da, ya será Luis quien decida si escuchamos alguna otra oferta”, comentó el presidente de los Tuzos.

Y agregó: “Nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades, pero nos importa mucho lo que Luis quiera, no se trata de lo que quiera Chivas. Sabemos la clase de jugador que es Luis y otra opción es que permanezca en Pachuca. Tenemos un equipo contendiente y su aporte siempre será importante”.