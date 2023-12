Después de un semestre muy irregular, con altibajos futbolísticos y problemas fuera del campo, las Chivas de Guadalajara parecen haber recuperado la memoria en el momento justo. Por el comienzo de la Liguilla del Apertura 2023, el Rebaño derrotó a los Pumas de la UNAM por 1-0, con una sólida actuación y un resultado que bien pudo ser incluso más abultado. Ahora tocará cerrar la eliminatoria en el Estadio Universitario y asegurar el boleto a las semifinales.

Los dirigidos por Veljko Paunovic salieron con mucho entusiasmo y determinación al campo de juego del Estadio Akron, donde la afición también se brindó al máximo para hacerse sentir apoyando al equipo. Chivas jugó un partido muy sólido en cada línea, recuperando la intensidad que lo caracterizó durante el semestre pasado para intentar recuperar la pelota y también con mucha voracidad a la hora de buscar el arco rival.

En líneas generales hubo varios puntos individuales destacados. Fernando Beltrán, capitán del equipo, lideró al Rebaño y marcó el gol de la victoria, pero también Érick Gutiérrez, Alan Mozo, Jesús Orozco y hasta Cristian Calderón jugaron un muy buen partido. El esfuerzo de Ricardo Marín, la garra de Antonio Briseño y la correcta ubicación de Fernando González. Sin embargo, lamentablemente, hubo un elemento que desentonó con el resto.

Isaac Brizuela volvió a estar impreciso en los metros finales

Con Roberto Alvarado ya consolidado como un pilar rojiblanco y Ricardo Marín ejerciendo como un delantero de mucho desgaste, Veljko Paunovic volvió a confiar el tercer lugar del ataque para Isaac Brizuela. El Cone jugó por el sector izquierdo, donde no luce tan cómodo a raíz de tener que acomodarse siempre para su pierna hábil. Sin embargo, eso no es excusa para la falta de precisión que mostró el atacante de 33 años, quien supo quedar marginado en el comienzo del semestre, aunque luego luchó para volver a la titularidad.

El Cone Brizuela no logró imponerse en varias acciones y resolvió mal en otras (Imago7)

Brizuela gravitó poco en la ofensiva de Chivas y tuvo varias acciones en las que no resolvió bien, ya sea intentando la acción individual o intentando asistir a sus compañeros. También hubo jugadas en las que parecía necesario soltar el balón y no lo hizo. Las estadísticas están allí para confirmar su falta de acierto: de sus dos remates, uno fue desviado y otro bloqueado; sus dos regates no tuvieron éxito y de 11 pases realizados, el Cone apenas acertó seis, es decir un bajo 55%.

El dato que mejor explica el partido de Isaac Brizuela es el de sus duelos uno contra uno: sobre seis disputados en el suelo, el atacante rojiblanco apenas ganó uno; de las tres disputas aéreas, también se impuso sólo en una. Es decir, un total de dos duelos ganados sobre nueve.

¿Volverá Alexis Vega a la titularidad?

Tras ser perdonado por Paunovic y por un sector de la grada, Alexis Vega podría aspirar a recuperar la titularidad en lugar de Isaac Brizuela. El Gru es un elemento que cuenta con mayor inventiva y que podría asociarse mejor con Alvarado, Beltrán o Guti, pues tiene otros recursos técnicos y mayor facilidad para sumar cifras. La otra opción es Yael Padilla, aunque su ingreso ante Pumas no fue bueno y su juventud le juega en contra a la hora de afrontar la Liguilla.