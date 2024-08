En Chivas solamente se piensa en lo que comenzó a preparar su juego contra Tigres por la jornada cinco del Apertura 2024 de la Liga MX. En medio de esto se destapan los motivos por los que la directiva del Guadalajara ya definió ponerle fecha de salida a Fernando Gago.

No hay dudas, el Guadalajara fracasó tras ser eliminado en primera ronda de la Leagues Cup 2024. Los rojiblancos llegaban con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda y se despidieron en fase grupos tras perder con San José Earthquakes y Los Angeles Galaxy.

Debido a esto comenzó a trascender el disgusto de la afición como de la directiva con Fernando Gago. Es más, reportes no solo indicaban que a Amaury Vergara no le cayeron bien sus declaraciones en conferencia de prensa, sino que además se sabe que habría una fecha tentativa para que salga del equipo.

César Huerta informó en su canal de YouTube que no salen antes de que termine el campeonato, pero que si el rumbo del equipo no cambia se va en diciembre. En su reporte explicó que son una serie de motivos que llevaron a los altos mandos del club a cansarse con el entrenador argentino.

Los motivos por los que Chivas no renovará a Gago

Chivas se cansó de Fernando Gago. (Foto: Imago7)

Uno de los motivos son las eliminaciones de Chivas ante América en la Liguilla del Clausura 2024 como en la Concachampions. Según el reporte de Huerta molestó que en la vuelta no se haya hecho algo más para ir a buscar la victoria para clasificar y que no se haya arriesgado para quedarse uno de los pasajes a la Final de la Fiesta Grande.

Otro fue el manejo del grupo para poder sacarle el mejor provecho a cada uno de ellos. Pocho Guzmán y José Juan Macías son el claro ejemplo de que con Fernando Gago no terminaron de rendir. En su reporte Huerta explicó que la dirigencia quiere al mediocampista y que no lo ayudó, mientras que contra JJ habría sido personal ya que no se hablaban a pesar de que el futbolista no gustó.

A estos se le suma las declaraciones que llevó adelante en la conferencia de prensa post eliminación en la Leagues Cup. Por un lado, cayó gordo la pronta despedida del torneo, sino que además el reclamo al decir que al plantel le faltó jerarquía, lo que significa que no le pegó a sus futbolistas, sino que a los dirigentes por el mercado de pases que llevaron adelante.

Por último, pero no menos importante, es la falta de experiencia para manejar el grupo luego de quitarle mérito al gol de Cade Cowell. Esto le habría molestado a los jugadores de Chivas. De esta manera, Fernando Gago tiene mucho por mejorar si quiere seguir como timonel en el Rebaño Sagrado.