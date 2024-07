Uno de los jugadores más talentosos que tiene el futbol mexicano es sin duda alguna Alexis Vega, atacante que está recuperando su mejor versión futbolística desde que salió de Chivas y arribó al Toluca; sin embargo, el jugador reconoció que no fue el más profesional durante su paso por el Rebaño.

Tras concluir su participación con la Selección Mexicana que fracasó en la Copa América, los seleccionados regresaron a sus respectivos clubes, en donde Gru atendió a Álvaro Morales, en donde admitió que Guadalajara es una ciudad complicada para vivir por las “tentaciones” que existen.

“También puede ser, es una ciudad con muchas tentaciones. Llegué muy joven y quizás por ahí, a veces te gana el desmadre, por así decirlo. Hay que estar enfocados, porque para estar en un club como Chivas, hay que estar a la altura”, detalló el atacante a ESPN.

Vega continúa con su postura de agradecimiento con la directiva del chiverío por abrirle las puertas de la institución, pese a que su ciclo en el redil no concluyó de la mejor manera debido a las indisciplinas que colmaron la paciencia de la directiva rojiblanca.

“Yo creo que tiene que ver un poco la presión, es un equipo muy grande. También tuve una buena racha, aunque al final no me fui como yo quería, pero agradezco que me dieron la oportunidad. No sé qué pasa después, que salimos y tenemos la oportunidad de que nos vaya bien, pero insisto, es algo espectacular jugar en Chivas y le agradezco, siempre”, concluyó.

¿Cuándo comienza la participación de Chivas en el Apertura 2024?

El Guadalajara hará su presentación en el próximo semestre el día sábado 6 de julio en la cancha del Estadio Akron, fecha en la que recibirán al Toluca en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.