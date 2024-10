La telenovela sobre el futuro inmediato de Fernando Gago al frente de Chivas continúa, por lo que se espera que en las próximas horas se anuncie oficialmente cuál será la resolución final, si el argentino se queda al frente del Rebaño o si decide regresar a Boca Juniors.

Es por eso que el delantero de la Selección Mexicana, Santiago Giménez, reveló que el conjunto Xeneize no es más que el Guadalajara, asegurando que son los dos clubes más grandes de cada país, por lo que defendió al entrenador sudamericano, reiterando que no está cometiendo ninguna falta, ya que se estarían cumpliendo los acuerdos estipulados en el contrato.

“No sé si lo correcto, pero si es algo que a él le convence, no veo porque matarlo en este sentido, que es lo que he visto. No está saltándose ninguna regla o ninguna norma, hay una cláusula de rescisión. No sé mucho del tema, pero si es que Boca paga esa cláusula, es que se iría.

“Son los dos clubes más grandes de sus respectivos países, está parejo”, aseguró el Bebote tras ser cuestionado sobre si pesa más la institución argentina que el chiverío.

Santiago Giménez es un futbolista surgido de las fuerzas básicas de Cruz Azul, escuadra en la que brilló hasta cumplir su sueño de emigrar a Europa, en donde está destacando en el Feyenord de Países Bajos; sin embargo, ocasionó molestia en la afición celeste que enalteciera al Guadalajara sobre La Máquina.

¿Fernando Gago se queda o se va de Chivas?

La mayoría de las versiones periodísticas indican que Fernando Gago dirigiría este sábado su último partido con el Rebaño, para posteriormente viajar a Buenos Aires para cerrar detalles y ser presentado, la próxima semana, en Boca Juniors. Aunque la realidad es que ninguno de los clubes ha confirmado nada.

¿Santiago Giménez puede jugar en Chivas?

Pese a que es un futbolista que representa a la Selección Mexicana, la realidad es que el hijo del Chaco no cumple con los requisitos para poder jugar en el Guadalajara, ya que en los lineamientos del club se estipula que es necesario ser mexicano de nacimiento, por lo que el Bebote no podría vestir la rojiblanca, ya que es argentino naturalizado mexicano.