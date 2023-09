Eduardo de la Torre, exdelantero de las Chivas de Guadalajara, apareció la noche del domingo para analizar la crisis interna en el redil. Esto, después del empate 0-0 con Pachuca en el Estadio Akron, en el marco de la Jornada 9 del Torneo Apertura 2023 de la Liga MX. El exgoleador tapatío insistió en la ausencia constante de varias figuras claves en la alineación de Veljko Paunovic.

El Rebaño Sagrado, después del empate en casa los Tuzos, colecciona sólo uno de los últimos 12 puntos disputados en el torneo. Los tapatíos cayeron hasta la zona media de la tabla de posiciones con 14 unidades y se distancian ahora por cinco puntos del líder del Apertura 2023: Atlético de San Luis.

El Yayo de la Torre apareció la noche del domingo en la mesa del programa La Última Palabra por Fox Sports, para analizar la crisis interna que atraviesa Chivas. El inolvidable canterano rojiblanco advirtió que pese a todo, es un trance del que el Guadalajara puede salir pronto.

¿Las Chivas están en crisis?

Eduardo de la Torre, durante su intervención en Fox Sports y ante la consulta de una posible crisis en el redil, respondió: “Yo digo que sí. Es crisis de juego y de resultados, de las dos cosas, pero tampoco es insalvable. No es una crisis a la que no se le vea la salida“.

El inolvidable goleador de las Chivas en la década de los 90 argumentó que “yo sigo insistiendo; si los mejores jugadores, aunque no estén en su mejor nivel los pones tu a jugar, yo creo que tiene más posibilidades de salir adelante, que dejándolos en la banca“. Señaló a la mesa del programa La Última Palabra, que “me refiero al Pocho (Víctor Guzmán), me refiero a Alexis (Vega) y quizás (Isaác) Brizuela, si es que no están lesionados“.

Próximo rival de Chivas en Liga MX: Fecha y Hora

El próximo compromiso de Chivas en el calendario de la Liga MX será el martes 26 de septiembre. Los rojiblancos reciben ahora a Mazatlán en el Estadio Akron. Un duelo en el marco de la adelantada Jornada 11 del Torneo Apertura 2023. Partido que tiene pactado su inicio en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.