El delantero de las Chivas de Guadalajara, Alexis Vega, reveló este lunes que ya había acordado previamente con Diego Cocca perderse el debut del entrenador con la Selección Nacional de México en la pasada Fecha FIFA a cambio de cumplir en su próxima convocatoria, ahora fuera del calendario oficial.

El estelar atacante del Rebaño Sagrado, en entrevista con TUDN, advirtió que su lesión le impidió estar a plenitud para el tricolor, pues a pesar que podía ser convocado tras volver días antes a la acción, confesó que acordó con el técnico completar su recuperación en Chivas y volver al tri ahora, pese a no ser una Fecha FIFA.

El Gru reveló a TUDN que “sí, hablé con él (Cocca) antes de que saliera la convocatoria. Él me hizo saber que estuviera tranquilo, que si no veía mi foto en la convocatoria no pasaba nada, que era por lo de mi lesión, que él quería que regresara de la mejor manera y yo también le pedí un tiempo, le pedí que me dejara ir con mi equipo a Estados Unidos a los amistosos, por ahí había la posibilidad de ir a la Selección, pero yo tomé la decisión de quedarme en mi club“.

Vega, luego de confesar su acuerdo previo con el entrenador, reconoció que considera ganarse su lugar en esta nueva etapa de Selección Mexicana con base en su desempeño con Chivas, por lo que su reciente actuación debe mantenerlo como pieza clave en Selección, luego de repartir dos asistencias brillantes para vencer 0-2 en la visita a León.

Vega ya sabe cómo trabaja Cocca

El delantero estelar de Chivas refirió que vuelve a Selección para “trabajar acá para entrar en ritmo y posteriormente en otra convocatoria poder estar. Me tengo que ganar mi lugar, aquí en mi equipo es donde me gano mi lugar y si en la próxima convocatoria estoy adentro, estaré contentísimo. Ya sé cómo trabaja más o menos Cocca, también me tocó en el juego de las Estrellas (de MLS), también le gusta jugar bastante al futbol y espero que nosotros podemos entenderle a su idea de juego“.

