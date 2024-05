Desde finales de la década de los años 90 con la Promotora y sobre todo con la llegada de Jorge Vergara a la presidencia de Chivas, la institución se enfocó en abastecerse de jugadores surgidos de las fuerzas básicas, por lo que comenzaron a surgir futbolistas talentosos que brillaron en la Liga MX como Omar Bravo, Alberto Medina, Carlos Salcido, Francisco Javier Rodríguez, entre muchos otros.

Sin embargo, uno de los futbolistas que prometían tener una de las mejores carreras, gracias a sus cualidades con el balón era Luis Alonso Sandoval, quien por su velocidad, capacidad para gambetear y olfato goleador, llamaron la atención del entrenador Daniel Guzmán para impulsarlo al primer equipo.

El Negro, como era apodado, debutó oficialmente el 6 de octubre del 2002 en un duelo entre el Guadalajara y el Necaxa, comenzando así su recorrido en el balompié de Primera División; sin embargo, Jorge Vergara lo mandó a Chivas USA por sus indisicplinas. Posteriormente, fue mandado a Jaguares en el 2005, pasando después a clubes como Veracruz, Tecos, Rayados, Monarcas, América, Necaxa, Atlas y Necaxa.

“Debutar tan rápido en Chivas, sí te desordenas. Me llegó la fama muy rápido, después te desubicas. Con Vergara me pelee, me mandó a la MLS, no me gustó”, declaró al podcast, Los Inmigrantes.

Sin embargo, durante sus casi 11 años de trayectoria en la Liga MX, su carrera estuvo más vinculada al escándalo debido a situaciones extra cancha como sus constantes fiestas, mismas que le impedían permanecer mucho tiempo en los equipos.

“El tema más importante eran las indisciplinas. Uno cuando es joven y le llega todo muy rápido, lo reconozco, comete errores. Pero no me arrepiento, porque siempre he dicho que el futbol es como la vida, se vive una sola vez (…) Hice cosas que no van en el futbol y tienen repercusión a largo plazo”, declaró en una entrevista a Latinus en abril del 2020.

Después de ponerle fin a su carrera en el balompié profesional, en 2014 surgió una propuesta para retomar su carrera pero en el indoor en Estados Unidos en Chicago, donde radicó junto a su familia en búsqueda de una mejor calidad de vida que en México.

Sin embargo, los excesos no cesaron para Luis Alonso Sandoval, quien en el 2021 fue detenido por las autoridades estadounidenses de la ‘Ciudad de los Vientos’ por posesión ilegal de cocaína, además de manejar con una licencia vencida, por lo que la multa ascendió a los 50 mil dólares, que en ese momento se traducía en cerca de un millón de pesos.

Ante dicha detención, el juez obligó al Negro a comparecer regularmente, orden que no acató en julio ni agosto del 2021, por lo que se emitió una nueva orden de arresto, por lo que fue detenido a principios del 2023 al término de un partido en el que participó, incrementando la fianza a los 850 mil dólares, es decir, aproximadamente 15 millones y medio de pesos, según reveló el diario Reforma.

Actualmente, Sandoval ha desaparecido de los reflectores, aunque versiones indican que todavía se encuentra resguardado en la cárcel de Chicago debido a la alta fianza que impuso el gobierno estadounidense.