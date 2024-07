El canterano que estaba lesionado y podría reaparecer en el Chivas vs. Mazatlán: ¿Gago lo usará?

Chivas está urgido de seguir sumando puntos que le permitan escalar posiciones en la tabla general de este Apertura 2024, sobre todo ante el parón que tendrá la Liga MX para que los equipos participen en la Leagues Cup; sin embargo, en el redil comienzan a registrarse buenas noticias para Fernando Gago.

La plantilla del Guadalajara ha sido golpeada constantemente por las lesiones, pero por fin comienzan a haber noticias favorables y en esta ocasión se trata de Pavel Pérez, quien ha dejado atrás una molestia muscular que le impidió hacer la pretemporada, pero ya está a disposición del entrenador argentino, quien tratará de llevarlo con calma para evitar alguna recaída.

“Hay novedades con Pavel Pérez, ya está entrenando al parejo de sus compañeros. Fernando Gago ya lo tiene con el resto del plantel, pero no lo quiere arriesgar. Ya lo vio, ya está entrenando al parejo, sin molestias, pero no lo quiere arriesgar, por lo que parece indicar que sus primeros minutos se los vamos a ver en la Leagues Cup“, explicó el comunicador a través del canal de YouTube, Juéguele.

Inclusive durante este mercado de fichajes surgió el rumor de que Cruz Azul estaría interesado en hacerse de los servicios de Pérez; sin embargo, el propio Fernando Gago cerró la puerta a cualquier negociación debido a que es uno de los jugadores que más le llena el ojo al estratega argentino.

Actualmente, la competencia por un lugar en el once titular será más difícil que nunca, no solamente por la reciente contratación de Fidel Barajas que puede desempeñarse como extremo por las dos bandas, sino por el gran nivel que ha demostrado Cade Cowell, en donde ha colaborado en tres de los cuatro goles que tiene el Rebaño en este semestre.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Mazatlán?

El Guadalajara cerrará la jornada doble en la cancha del Estadio Akron después de dos visitas continúas frente a Xolos y Querétaro, por lo que reaparecerán ante su gente el próximo sábado 20 de julio recibiendo al conjunto Cañonero, duelo que está anunciado a arrancar en punto de las 17:05 horas, tiempo del centro de México.