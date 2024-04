Todavía no concluye el Clausura 2024, pero los rumores en torno al próximo mercado ya están a la orden del día, por lo que en Chivas ya comenzó a circular el nombre del futbolista que reemplazaría a José Juan Macías en caso de que se concrete su salida del redil.

El delantero del Guadalajara ha vivido varios meses de pesadilla, primero por sus lesiones de ligamento cruzado anterior y ahora por la falta de oportunidades de jugar con Fernando Gago en el Rebaño, por lo que su continuidad en la Perla de Occidente está en veremos.

Es por eso que ya han comenzado a circular nombres de posibles sustitutos en caso de que JJ decida marcharse del chiverío en verano, en donde va tomando fuerza el de un canterano que está brillando en el Tapatío en este Clausura 2024: Benjamín Sánchez.

El comunicador de TV Azteca, Alejandro Ramírez, reveló que este elemento podría ser tomado en cuenta para subir al primer equipo el próximo semestre, aunque para ello se requeriría un espacio entre la sobrepoblación de delanteros que tiene la institución.

“Hay otro en Tapatío que ha tenido muy buen torneo: Benjamín Sánchez. Lo han utilizado en diferentes posiciones en este campeonato y podemos decir que es lo mejor que tiene el Tapatío. Lleva cinco goles en lo que va del campeonato, el quinto mejor de la Liga. Ha colaborado con tres asistencias”, explicó el reportero en su canal de YouTube.

¿Por qué no juega José Juan Macías con Chivas?

El delantero sigue sin estar al cien por ciento físicamente tras la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió; sin embargo, ya está en condiciones de jugar, pero su estilo no sería del agrado de Fernando Gago, quien buscaría a un atacante que colabore más en la construcción del juego y no que solamente se dedique a definir.