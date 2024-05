En el Club Guadalajara no pasó desapercibido el reciente campeonato del América que se impuso a Cruz Azul la semana anterior y con ello consiguió su título número 15, lo cual hace algunos años no era una preocupación para el dueño de los rojiblancos, Amaury Vergara.

La afición del Rebaño Sagrado no pudo ocultar su decepción por el décimo quinto trofeo que ha logrado el equipo azulcrema y desde el domingo anterior muchos se lanzaron en redes sociales para recriminarle al hijo de Jorge Vergara, aunque realmente no es el único culpable de la situación.

Cabe recordar que en el 2023 las Chivas llegaron a la Final frente a los Tigres de la UANL, donde se pusieron al frente en el marcador 2-0 desde la parte inicial, pero en la segunda parte no supieron manejar el resultado terminando con un derrota dolorosa que sigue calando entre los chivahermanos, pero nada de esto fue responsabilidad de Amaury Vergara.

El día que Amaury Vergara dijo que alcanzarían rápido al América

En el 2019 las Águilas jugaron la Final contra Monterrey y antes de aquel encuentro el dueño de Guadalajara no se mostró preocupado por el campeonato que podrían ganar los azulcremas, afirmando que de ser así los rojiblancos los alcanzarían muy rápido.

Amaury no ha podido disfrutar un campeonato de Chivas. (Foto: Mauricio Salas/JAM MEDIA)

Para fortuna de los tapatíos, en aquel momento los capitalinos no ganaron el campeonato porque perdieron frente a los Rayados dirigidos por Antonio Mohamed, el problema es que ahora los azulcremas ostentan un bicampeonato que los tiene con tres trofeos por encima de los dirigidos por Fernando Gago.

“No me preocupa, si llegan los vamos a alcanzar muy rápido. El campeonísimo es una exigencia de este equipo. Hay objetivos de diferentes tamaños, el principal es el título 13. No me interesa construir un nombre, no me interesa el protagonismo, me interesa mi compromiso con el club. Este honor que tengo para estar en la silla que me corresponde, si por consecuencia se da un legado será remunerante, es un extra, lo importante es que el equipo esté bien”, explicó en su momento Amaury en declaraciones recogidas por el portal Goal.com.