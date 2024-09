Para la mayoría de las jóvenes generaciones poco y nada existe en la memoria acerca de lo mucho que vivió Javier Aguirre con la camiseta de las Chivas de Guadalajara a finales de la década de los 80 y principios de los 90, pero es una realidad que el hoy entrenador de la Selección Mexicana tiene un pasado rojiblanco que no puede negar.

El Vasco Aguirre es bien visto como el mejor técnico del futbol mexicano, pero antes de que su exitosa trayectoria en el banquillo diera sus primeros pasos, estivo seis años con el Rebaño Sagrado como futbolista, siendo el equipo donde más años duró, por lo cual no pudo contener las lágrimas el día que le puso fin a su destacada carrera jugando para los tapatíos.

“Fue idea de Miguel Mejía Barón, él me indujo al vicio, en 1992 yo jugaba para el Guadalajara y en diciembre de ese año, estando yo en un partido contra Pumas, me llamó a la concentración y me dijo que me quería llevar a la Selección, yo interpreté que como jugador, pero él me quería como ayudante de campo. Tomé una decisión con Silvia, mi mujer, y decidí colgar los botines, terminar mi carrera deportiva, y quince días después ya estaba al lado de Miguel, Memo, Ariel, y del Doctor Díaz, mis maestros todos ellos. Y ya estaba en la cancha de este lado, ayudándole a entrenar a la Selección Mexicana”, fue lo que reveló en 1993 el Vasco Aguirre.

El domingo 21 de febrero de 1993, Javier Aguirre disputó su último partido como profesional con las Chivas, fue en la cancha del Estadio Jalisco en un partido por la Jornada 29 cuando los rojiblancos se midieron a los Leones Negros de la UdeG en un encuentro que terminó empatado 1-1.

Aguirre jugó con las Chivas 1987 a 1993. Foto: IMAGO7

Al minuto 44 se detuvo el duelo cuando Aguirre salió de cambio por José Luis Montes de Oca y todo el público lo ovacionó porque era su despedida como futbolista profesional, con lo cual le puso fin a 14 años para iniciar su etapa como entrenador, junto a Miguel Mejía Barón en el Tricolor de cara a la eliminatoria rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994, donde el Tri obtuvo su boleto.

El Vasco Aguirre se despidió de Chivas entre lágrimas

Los jugadores se enfundaron en abrazos y felicitaciones para Aguirre Onaindia, mientras el reportero de cancha de Televisa, Juan Pablo González aprovechó la oportunidad para entrevistarlo mientras se le escuchaba la voz entrecortada por las emociones que estuvieron a flor de piel, pues tanto sus dos hijos como su esposa llegaron hasta el centro de la cancha para estar con él en su último compromiso.