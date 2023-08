Este sábado 26 de agosto, en el Estadio Corona, las Chivas de Guadalajara buscarán revalidar su liderato en el Apertura 2023, cuando visiten al Santos Laguna. Los Guerreros han tenido un irregular comienzo y buscarán mejorar sus registros ante el Rebaño.

Cuatro triunfos y un empate, además de haber llegado a la última final, ponen a Chivas como el equipo del momento en la Liga MX. Por tal motivo, los rivales entregan un plus a la hora de enfrentarse al Rebaño, uno de los favoritos a pelear por el título.

Así lo siente una de las figuras de Santos Laguna, Juan Brunetta, quien ve al Rebaño como una buena medida para ponerse a prueba: “La expectativa es ganar. Aparte que jugamos en casa, tenemos una cuenta pendiente de mejorar de local, es una linda prueba para salir adelante en casa porque de visitante dentro de todo nos fue bien, hemos sumado, así que la deuda está en sumar de a tres en casa”, señaló.

Brunetta no tiene goles enfrentando a Chivas (Imago7)

En diálogo con Récord, el mediapunta argentino insistió en que Santos no piensa más allá del Rebaño: “El objetivo es Chivas. No pensamos más allá de cada partido. No me voy a poner a decir ‘queremos estar terceros, cuartos, primeros’, porque no lo vemos de esa manera. El objetivo ahora es jugar contra Chivas, ganarlo y si no se puede sumar, que es lo que nos va a dar confianza para ir acercándonos a la parte de arriba”, insistió Brunetta.

Así le fue a Brunetta contra Chivas

El hábil atacante del Santos Laguna, Juan Brunetta, no tiene buenos números a la hora de enfrentar a Chivas. En sus dos presentaciones, el equipo no pudo ganar: un empate y una derrota. Además, él tampoco pudo convertir ni asistir.