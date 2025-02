Hugo Camberos vivió una noche agridulce en la visita de Chivas de Guadalajara al Estadio Nemesio Diez, donde Toluca se llevó una victoria por 2 a 1. En el partido correspondiente a la jornada 8 del Clausura 2025, el canterano marcó el empate parcial a favor del Rebaño, pero luego, sobre el final, convirtió un gol en contra que sentenció el encuentro.

Además, el gran gol que anotó al minuto 25 del segundo tiempo fue más que especial porque fue el primero de su carrera en primera división. Sin embargo, también sirvió para marcar un hito que llevaba casi 9 años sin darse. Lo que sucedió en la octava jornada del Clausura es que todos los equipos marcaron, al menos, un gol.

En caso de que Camberos no hubiera definido de gran manera la buena jugada colectiva del equipo rojiblanco, el registro hubiera vuelto a quedar vacante por un tiempo más. En esta oportunidad, entre los 9 partidos hubo 32 goles, pero lo llamativo fue que ninguna valla quedó sin ser vencida.

La última vez que había sucedido algo de estas características se había dado en la jornada 6 del Apertura 2016, según las estadísticas de Diario AS. Aquella fecha se disputó entre el 19 y 21 de agosto, habiendo tenido el increíble registro de 40 goles en 9 encuentros. El partido jugado por Chivas, en condición de local, fue ante Atlas y terminó empatado con 2 goles por lado.

Hugo Camberos convirtió un gol para Chivas y otro para Toluca

Para mala fortuna de Hugo Camberos y Chivas, el primer gol del joven de 18 años con el Rebaño Sagrado no sirvió para llevarse algún punto de La Bombonera. El mal trago se dio con su gol en contra. No obstante, eso no debe opacar el gran rendimiento que está teniendo Camberos con la playera rojiblanca.