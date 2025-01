Desde la llegada de Óscar García Junyent a las Chivas de Guadalajara, varios elementos de la plantilla principal y de la cantera han tenido su oportunidad con la playera rojiblanca. Sin embargo, el nuevo entrenador también parece tener sus preferencias y hasta el momento hay un jugador que no ha visto participación en lo que va del semestre.

Cuando Omar Govea llegó a Chivas, muchos aficionados advirtieron que no se trataba de un fichaje capaz de aportar un salto de calidad a la plantilla. Sin embargo, tampoco se esperaba que su protagonismo fuera tan escaso: el mediocampista de 29 años apenas jugó 11 encuentros oficiales desde su llegada al Rebaño, con sólo tres titularidades y un total de 333 minutos disputados.

Omar Govea no ha contado para Óscar García

Durante la pretemporada rojiblanca previo al Clausura 2025, muchos futbolistas tuvieron la chance, pero curiosamente Omar Govea no jugó ni un sólo minuto en los cuatro encuentros de preparación que disputó el Rebaño. Puede que el ex de Rayados haya tenido alguna molestia física, pero Chivas no informó sobre lesión alguna que explicara su ausencia.

Govea ha jugado muy poco desde que llegó a Chivas (Getty Images)

Y durante las primeras dos jornadas del nuevo certamen, Govea sí que integró la banca, pero no vio minutos en ninguno de los encuentros, señal de que tampoco es una de las primeras alternativas que maneja Óscar García durante los partidos.

Más competencia en el mediocampo de Chivas

Luis Romo puede relegar aún más a Govea (Imago7)

Govea había tenido dos titularidades con Arturo Ortega en el último semestre, pero en este nuevo certamen de la Liga MX, tiene aún más competencia: el Rebaño se reforzó con Luis Romo, un elemento capaz de jugar como titular y relegar a otras opciones como Fernando Beltrán, Fernando González o Érick Gutiérrez. Esto también puede repercutir en todavía menos protagonismo para el ex de Rayados.

¿Hasta cuándo tiene contrato Govea con Chivas?

Por lo pronto, no han trascendido rumores sobre una posible salida de Omar Govea. El mediocampista llegó al Rebaño a cambio de 2,3 millones de dólares y tiene contrato con la institución hasta junio de 2027, por lo que aún le restan dos años y medio en su vínculo con Chivas.